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أخبار العالم

نواب الحزب الجمهوري يفشلون في تعطيل جلسة عزل ترامب

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 04:53 م
مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي
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قسم الخارجي
فشل أعضاء الحزب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي في تأجيل أو تعطيل أعمال جلسة مناقشة بنود محاكمة ترامب البرلمانية.

وكانت جلسة مجلس النواب الأمريكي الخاصة بالتصويت على محاكمة ترامب برلمانيا، انطلقت اليوم الأربعاء.

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، علق فيها على جلسة مجلس النواب المنتظرة اليوم، والتي سيجري فيها التصويت على عزله بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وكتب ترامب في تغريدته: "هل يمكنكم تصديق أن اليسار المتطرف (يقصد الديمقراطيين) يعزلني الليلة، لا تفعلوا شيئًا أيها الديمقراطيون، أنا لم أرتكب أي خطأ، هذا شيء رهيب، اقرأوا النصوص، يجب ألا يحدث هذا لأي رئيس آخر، اتلوا صلواتكم".

وأضاف ترامب في تغريدة أخرى اقتباسًا من النائب ببرلمان ولاية جورجيا دوج كولينز قال فيه "إنهم يريدون النيل من الرئيس فحسب. لم يكن في نيتهم إجراء تحقيق جاد ولا يمكنهم إثبات أي جريمة، ولذا فهم يلقون تهمًا فضفاضة حول إساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونجرس بسبب ممارسات قامت بها كل إدارة أمريكية منذ البداية".

وتظاهر المئات من الأمريكيين في ولايتي نيويورك وشيكاغو، لدعم تصويت مجلس النواب على عزل الرئيس دونالد ترامب.
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