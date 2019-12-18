وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الكويتي لتهنئته

أجرى وزير الخارجية سامح شكري اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، لتهنئته بتولي منصب وزير الخارجية.





وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب عن خالص تمنياته لنظيره الكويتي بالنجاح في مهمته الحالية.



