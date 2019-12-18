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أخبار البلد

وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الكويتي لتهنئته

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:28 م
سامح شكري - وزير
سامح شكري - وزير الخارجية
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صدى البلد
أجرى وزير الخارجية سامح شكري اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، لتهنئته بتولي منصب وزير الخارجية. 

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب عن خالص تمنياته لنظيره الكويتي بالنجاح في مهمته الحالية.

وأكد عُمق العلاقة الاستراتيجية القائمة بين مصر والكويت وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وعلاقات أخوية وطيدة، وأن الوزيرين اتفقا على مواصلة العمل نحو الدفع قُدمًا بجهود تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب.
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