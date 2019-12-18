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أخبار البلد

ضبط راكب في مطار القاهرة حاول تهريب أدوية مخبأة أسفل ملابسه

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:35 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري قادم من اليونان تهريب كمية من شرائط دواء sytotec الخاص بالاجهاض باخفائها أسفل ملابسه التي يرتديها بالمخالفة لقوانين الجمارك والاستيراد ومزاولة الصيدلة.

اشتبه أحمد سيد إبراهيم صالح رئيس القسم بلجنة الخط الأخضر، في الراكب، وعرض علي أميرة طلبة فتحي رئيس القسم المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 والتى كلفت مصطفي محمود عبد الرازق مأمور الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا مما أسفر عن إخفاء الراكب 156 شريطا بوضع 13 شريطا في العلبة التي عبوتها 3 شرائط فقط.

أمر الدكتور ماجد موسى مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي جمال عبد الفتاح المدير العام والمشرف علي الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.
ضبط راكب في مطار القاهرة حاول تهريب أدوية مخبأة أسفل ملابسه
ضبط راكب في مطار القاهرة حاول تهريب أدوية مخبأة أسفل ملابسه
ضبط راكب في مطار القاهرة حاول تهريب أدوية مخبأة أسفل ملابسه
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