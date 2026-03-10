جمال سليمان : النمو السكاني المفرط خطر عالمي بعد السلاح النووي

تحدث الفنان جمال سليمان، عن فكرة دعم البعض لقضايا المثلية الجنسية أو اغتصاب الأطفال أو الديب ويب أو الدارك ويب في المجتمعات العربية، قائلًا: "مثل هذه الأمور تعمل على تحطيم المجتمعات والدين، أحد أكبر التهديدات بعد السلاح النووي النمو السكاني المفرط في العالم".

وقال "سليمان"، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، على شاشة "النهار": "هذا خطر كبير لأن القوى العالمية لن تستطيع التحكم في هذا العدد الهائل من السكان، مما يؤدي إلى مزيد من الحروب، وزيادة الطلب على البضائع، والمياه، والهواء، والطاقة، والوقود، والمساحات الزراعية، وبالتالي هذا كله قد يسبب أزمات كبيرة ويؤدي إلى صراعات عالمية".

وأضاف: "على سبيل المثال، بعض السياسات تهدف إلى تقليل النمو السكاني، وخفض نسب المواليد تدريجيًا لتفادي هذه الأزمات، لأن التزايد السكاني المفرط يشكل ضغطًا هائلًا على الموارد الطبيعية والبنية التحتية في العالم".

ونوه بأن تهديد المجتمعات العالمية لا يقتصر على الحروب التقليدية ، بل يمتد إلى ضغوط اقتصادية وبيئية معقدة، ما يجعل إدارة الأزمات مسألة استراتيجية وحرجة على المستوى الدولي.