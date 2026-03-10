جمال سليمان: المؤامرة تتسلل إلى سوريا.. نفرش لها السجادة الحمراء

تحدث الفنان جمال سليمان، عن الوضع في سوريا وملفات المؤامرة العالمية، مؤكدًا أن المؤامرات كانت دائمًا جزءًا من التاريخ البشري، قائلًا إن لقائه بالرئيس السوري الراحل بشار الأسد في سبتمبر أو أكتوبر 2011 كان ضمن إطار المبادرة الوطنية الديمقراطية، التي تهدف لعقد مؤتمر وطني يجمع جميع القوى السياسية والمجتمعية السورية من أجل التوافق على إصلاح سياسي شامل وصياغة دستور جديد.

وأضاف "سليمان"، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، عبر شاشة "النهار"، أن المحادثة تحولت إلى موضوع المؤامرة، قائلاً: "بدل أن نتحدث بالموضوع نفسه، تحدث عن المؤامرة، أنا على فكرة من الناس الذين يؤمنون بنظرية المؤامرة، ولكن كل ما نفعله الآن في سوريا هو أننا نفرش السجادة الحمراء لهذه المؤامرة كي تدخل."

وأوضح الفنان السوري أن المشكلة الأساسية تكمن في تسهيل دخول المؤامرة دون وعي، مضيفًا: "أحيانًا نحن لا نجعل المؤامرة تتعب نفسها كثيرًا حتى تستولي علينا، نحن بنساعدها، نُسهّل لها الطريق إما بطبعنا أو بغبائنا أو بسوء تخطيطنا أو بكسلنا أو بانقساماتنا أو بشخصياتنا المفرطة، فبنساعد المؤامرة على النجاح".