قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحرين تعلن اعتراض 106 صواريخ و176 مسيرة منذ بداية الهجمات الإيرانية
إيران تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف الهجمات وتؤكد حقها في الدفاع عن نفسها| فيديو
مخطط إسرائيل الكبرى.. أحمد موسى للمصريين: ماتسمحوش لحد يستغل هذا الأمر
بعد بيان الأهلي.. خبير يثير الجدل: هل تتفق هذه القرارات مع لوائح الفيفا؟
برباعية مقابل هدف.. أتليتكو مدريد يسحق توتنهام في دوري أبطال أوروبا
وبدأت العشر الأواخر من رمضان.. 10 أعمال تدرك بها فضل ليلة القدر
تذبذب أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمه عيار 21 الآن
مباراة الأهلي والترجي | أحمد حسن يصدم جماهير المارد الأحمر .. ما السبب
كيفية صلاة ليلة القدر وعدد ركعاتها.. اغتنمها في العشر الأواخر وسترى العجب بحياتك
الخارجية : تسهيل عبور المصريين في الخليج إلى المطارات العاملة بدول الجوار
زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل
هل ترتفع أسعار الغذاء بعد زيادة الوقود؟ شعبة المواد الغذائية تكشف تأثير السولار على السوق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمال سليمان: المؤامرة تتسلل إلى سوريا.. نفرش لها السجادة الحمراء

الفنان جمال سليمان
الفنان جمال سليمان
هاجر ابراهيم

تحدث الفنان جمال سليمان، عن الوضع في سوريا وملفات المؤامرة العالمية، مؤكدًا أن المؤامرات كانت دائمًا جزءًا من التاريخ البشري، قائلًا إن لقائه بالرئيس السوري الراحل بشار الأسد في سبتمبر أو أكتوبر 2011 كان ضمن إطار المبادرة الوطنية الديمقراطية، التي تهدف لعقد مؤتمر وطني يجمع جميع القوى السياسية والمجتمعية السورية من أجل التوافق على إصلاح سياسي شامل وصياغة دستور جديد.

وأضاف "سليمان"، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، عبر شاشة "النهار"، أن المحادثة تحولت إلى موضوع المؤامرة، قائلاً: "بدل أن نتحدث بالموضوع نفسه، تحدث عن المؤامرة، أنا على فكرة من الناس الذين يؤمنون بنظرية المؤامرة، ولكن كل ما نفعله الآن في سوريا هو أننا نفرش السجادة الحمراء لهذه المؤامرة كي تدخل."

وأوضح الفنان السوري أن المشكلة الأساسية تكمن في تسهيل دخول المؤامرة دون وعي، مضيفًا: "أحيانًا نحن لا نجعل المؤامرة تتعب نفسها كثيرًا حتى تستولي علينا، نحن بنساعدها، نُسهّل لها الطريق إما بطبعنا أو بغبائنا أو بسوء تخطيطنا أو بكسلنا أو بانقساماتنا أو بشخصياتنا المفرطة، فبنساعد المؤامرة على النجاح".

جمال سليمان سوريا المؤامرة العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

صورة أرشيفية

معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

الدكتور ضياء العوضي

بتاع كله.. لماذا أسقطت نقابة الأطباء عضوية ضياء العوضي وشطبه نهائيا؟

ترشيحاتنا

iPhone 18e

آبل تنهي مبكرا تصميم iPhone 18e الاقتصادي قبل إطلاق iPhone 17e

MacBook Neo

خلفيات MacBook Neo الملوّنة تصل لكل أجهزة ماك مع نسخة macOS Tahoe 26.4 التجريبية

تعديل سيارة

5 تعديلات بسيطة تجعل سيارتك الرخيصة تبدو "فاخرة"

بالصور

طريقة عمل الكنافة بالمانجو .. مقرمشة ولذيذة

طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو

أوقاف الشرقية: تجهيز 419 مسجدا للاعتكاف و 776 لصلاة التهجد

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

ازدواج الرؤية قد يكون علامة على سكتة دماغية .. تحذير من تجاهل هذا العرَض الخطير

ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية

ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج

طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد