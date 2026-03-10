جمال سليمان: إسرائيل تواجه صعوبات في تحقيق أحلامها بالشرق الأوسط

أكد الفنان جمال سليمان، أن طموحات إسرائيل في الشرق الأوسط صعب التحقيق، حيث إنها تواجه تحديات كبيرة بعد تصرفاتها الأخيرة، مشيرًا إلى أن المسألة صعبة جدًا لأنها مرتبطة بالسياسة الواقعية المقبولة أحيانًا، ولكن هناك تجاوزات وشطط في الطموح تثير استياء المحيط، ليس فقط الحكومات، بل الشعوب والشوارع أيضًا.

وأوضح جمال سليمان، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج أسرار على شاشة النهار، : "إسرائيل اليوم تقوم بأفعال استفزازية، وخاصّة مؤخرًا، ويضغطون على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال الملفات الموجودة لديهم كملف أبستين، وفق تحليلات بعض الخبراء، بهدف التأثير على الحروب والتحركات الدولية".

وأضاف جمال سليمان: "المسألة تتغير، وطموحات إسرائيل في هذه المنطقة، من منظور المتطرفين الإسرائيليين والصهاينة، تبدو غير قابلة للتحقيق، أمام تحديات كبيرة جدًا، والشعب الإسرائيلي نفسه بدأ يدرك تكلفة هذه السياسات".

وأشار جمال سليمان إلى أن التصرفات الإسرائيلية الأخيرة تمثل استفزازًا للمجتمع الدولي، مؤكّدًا أن هذه الخطوات لا تقتصر على الحكومات، بل تصل إلى شعوب الشوارع، موضحًا أن هناك أفعالًا إسرائيلية مرتبطة بقضية أبستين، ويستغلونها للضغط على القوى الدولية والتأثير في سياسات المنطقة.