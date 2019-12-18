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أخبار العالم

قصة طائرات أردوغان المسيرة.. ينتجها صهره وتساعد الإرهابيين في ليبيا

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:44 م
صدى البلد
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شريف سيد
أظهر موقع "ptisidiastima" اليوناني وثيقة جديدة كشفت عن شكل أداء الطائرات بدون طيار "المسيرة"، التي اشترتها قطر، وتنشرها تركيا في الأراضي الليبية.

وقالت الوثيقة إن هذه الطائرات ضعيفة الأداء، وكثيرة الأعطال، وتسببت في تعطيل هجمات مهمة للجيش التركي، وخاصة في سوريا.

وأضافت الوثيقة، التي سربها العسكريون الأتراك الهاربين من بلادهم أثناء الانقلاب العسكري عام 2016، أن هذه الطائرات المسيرة من طراز بايراكتار، حيث تنتجها شركة مملوكة لسلجوق بايراكتار، صهر الرئيس التركي رجب أردوغان.

ووفقا للموقع اليوناني، فإن تسريب هذه الوثيقة في هذا الوقت، رسالة إنذار من أثينا إلى أنقرة بسبب التنقيب عن الغاز في المتوسط.

وكشفت الوثيقة، التي وقع عليها الجنرال عوني آنجون الذي كان حينذاك رئيس أركان الجيش التركي، عن ضعف هذه الطائرات، وحجم مبيعات الاسلحة التركية.

يذكر أن الجيش الوطني الليبي اعتاد على إسقاط الطائرات بدون طيار "مسيرة" تركية أثناء محاولاتها تنفيذ ضربات جوية على الأراضي الليبية، ضمن الاعتداءات المستمرة من تركيا على السيادة الليبية.
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