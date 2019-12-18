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توك شو

مواطن سوداني يعبر عن سعادته بمشروعات مصر.. فيديو

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:47 م
مواطن سوداني
مواطن سوداني
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البهي عمرو
قال مواطن سوداني، يعمل فى تنفيذ كوبري النزهة- صلاح سالم بمصر الجديدة إنه جاء لمصر منذ عامين وسعيد بالعمل فى كوبري النزهة بمصر الجديدة.

وأضاف المواطن السوداني خلال حواره ببرنامج « صالة التحرير» المذاع على قناة صدي البلد، أنه أشتغل من أول ما جاء لمصر، وأكد أنه يحب المصريين.

وأشار المواطن السوداني، إلى أنه يتعامل مع المصريين بكل ارتياح، ولديه اصدقاء كثيرين مصريين، وأوضح أن مصر جميلة ومنورة بأهلها.

وفى نفس السياق قال محمد مصطفى مواطن مصري يعمل فى نفس المشروع، أنه سعيد بالعمل فى هذا الكوبري، يأتى من الشرقية لمصر الجديدة كل يوم للعمل فى هذا المشروع.

خصصت الإعلامية عزة مصطفى حلقة اليوم من برنامج « صالة التحرير» المذاع على قناة صدي البلد، للحديث مشروع تطوير طرق مصر الجديدة.

وأضافت عزة مصطفى، أن الدولة كما تتجه لإنشاء مدن جديدة خارج المدن تقوم ايضًا بحل المشكلات داخل المدن، وذلك بإنشاء كباري جديدة.

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