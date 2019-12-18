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عزة مصطفى تخصص حلقة اليوم للحديث عن مشروعات الطرق بمصر الجديدة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:39 م
الإعلامية عزة مصطفى
الإعلامية عزة مصطفى
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البهي عمرو
خصصت الإعلامية عزة مصطفى حلقة اليوم من برنامج « صالة التحرير» المذاع على قناة صدي البلد، للحديث مشروع تطوير طرق مصر الجديدة.

وأضافت عزة مصطفى، أن الدولة كما تتجه لإنشاء مدن جديدة خارج المدن تقوم ايضًا بحل المشكلات داخل المدن، وذلك بإنشاء كباري جديدة.

وأوضحت عزة مصطفى، أن الدولة تقدم مشروعات كثيرة من أجل المواطن المصري.

وأشارت عزة مصطفى، أن حلقتها اليوم ستكون لتسليط الضوء على المشروعات العملاقة التى تتم داخل المدينة.

وتحدثت عزة مصطفى، مع مجموعة من العاملين بالمشروع والذين أبدوا سعادتهم بالعمل من أجل مصر.
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