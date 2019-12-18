رغم إعلانه رسميًا انتهاء الاحتجاجات في عموم إيران.. نظام طهران يشن حملات اعتقال وتصفية للمواطنين.. وإدانات من المنظمات الدولية

- الاعلان عن حملة اعتقالات جديدة بعد شهر من نهاية المظاهرات

- إدانات من المنظمات الحقوقية لتوسيع النظام حملة القمع

- مسئولون إيرانيون يعلنون نشر قوات الباسيج في عموم البلاد لسحق المعارضين

- مصير غامض لآلاف المعتقلين..وتضارب حول عدد القتلى



بعد مرور أكثر من شهر على بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران، لا تزال قوات الأمن تعتقل الأشخاص في مدن مختلفة، قال قائد الشرطة في كرمانشاه ، علي أكبر جافيدان ، اليوم الأربعاء أنه تم اعتقال 250 متظاهرًا آخر في تلك المدينة، وفق ما ذكر موقع راديو فاردا الإيراني المعارض.



وأفاد الموقع ، بحدوث أكثر من 400 عملية اعتقال أخرى في مقاطعة بالقرب من طهران ، فضلًا عن مقاطعتي خوزستان وفارس في الجنوب.



على الرغم من استمرار الاعتقالات التعسفية ، لا يوجد حتى الآن رقم رسمي حول عدد المعتقلين أثناء وبعد الاحتجاجات التي بدأت في 15 نوفمبر بعد ارتفاع مفاجئ في أسعار البنزين بثلاثة أضعاف.



قال بعض المسؤولين ، بمن فيهم عضو في البرلمان ، حسين نقوي حسيني من لجنة الأمن القومي ، إنه تم اعتقال حوالي 7000 محتج خلال الأسبوع الأول بعد بدء الاحتجاجات. تشير تقديرات راديو فاردا إلى أنه تم اعتقال أكثر من 8000 شخص.



ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن جافيدان قد اتهم المعتقلين "بأنهم سفاحون ، واستفزوا الآخرين لشن التمرد ، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة ، ومهاجمة الشرطة وميليشيا الباسيج".



ولا تعبر الاتهامات وفق ما قاله مسؤولون إيرانيون عن طبيعة ما حدث التي اندلعت في أعقاب تجاهل النظام لمطالبهم بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية .



وذكر جافيدان إن معظم المحتجزين في كرمانشاه ، في غرب إيران ، تتراوح أعمارهم بين 20 و 35 عامًا. وادعى أن بعض المعتقلين اعترفوا بصلتهم بـ "الجماعات الإرهابية وأعداء الثورة".



وادعى كذلك أن بعض المحتجزين كان بحوزتهم أسلحة. يأتي هذا في حين أن العديد من مقاطع الفيديو التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي لا تعرض أي متظاهرين مسلحين.



وكان مسؤولون قضائيون من بينهم المدعي العام محمد جعفر منتظري ووزير الداخلية رحماني فاضلي قد وعدوا في وقت سابق بتوضيح الأمور المتعلقة بالاعتقالات في أسرع وقت ممكن. هذا لم يحدث في حين أن عدد المحتجزين في ارتفاع.



أعلن قائد الشرطة في محافظة البرز عباس علي محمديان عن مزيد من الاعتقالات في المحافظة ، من بينهم اثنان في فارديس بالقرب من كاراج .



في وقت سابق ، قال قائد الشرطة في مقاطعة فارس للصحفيين إن ما لا يقل عن 300 متظاهر تم اعتقالهم في تلك المقاطعة بما في ذلك 10 في كازرون ومماساني.



وقال قائد شرطة مقاطعة خوزستان يوم الجمعة الماضي أنه تم اعتقال 136 شخصًا في تلك المقاطعة بتهمة "إطلاق النار وحيازة الأسلحة بشكل غير قانوني".



كانت مقاطعة خوزستان مكانًا لأخطر الهجمات على المتظاهرين على أيدي قوات الأمن خلال الأسبوع الأول من الاحتجاجات، حيث قُتل عشرات المحتجين وفقًا لشهود عيان، وتقول التقارير إن الاعتقالات في ماهشهر مستمرة منذ ذلك الحين.



أعربت هيئات مراقبة حقوق الإنسان الدولية عن قلقها البالغ إزاء الاعتقالات المستمرة. في بيان صدر في 16 ديسمبر ، أعرب كبير موظفي منظمة العفو الدولية عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن قلقه بشأن عمليات التوقيف والاختفاء التعسفية في إيران ودعا الأمم المتحدة إلى رفع القضية إلى مجلس الأمن ولجنة حقوق الإنسان.



ووفقًا لمنظمة العفو الدولية ، قُتل ما لا يقل عن 304 متظاهرين خلال الأيام الثلاثة الأولى من الاحتجاجات في الفترة من 15 إلى 18 ديسمبر ، بينما حددت جماعات المعارضة العدد بحوالي 400 وقالت الولايات المتحدة إن ما يصل إلى 1000 وربما أكثر قتلوا في الاحتجاجات .



وي السياق، تخطط إيران لنشر قوات الباسيج شبه العسكرية، والتابعة لقوات الحرس الثوري، في كل منطقة في إيران، وذلك بسبب استاع نطاق المظاهرات التي انطلقت في نوفمبر الماضي، وأسفرت عن مقتل المئات واعتقال الآلاف من المحتجين على رفع أسعار البنزين.



وذكر موقع "راديو فردا" المعارض أن قوات الباسيج تلعب دورا في قمع المظاهرات، وأن نشر في المناطق الحضرية سوف يساعد في جمع المعلومات ومنع المظاهرات.



وكشف غلام رضا سليماني قائد ميليشيا الباسيج عن أن قواته تتأهب للانتشار في مختلف الأحياء والمدن لمراقبة الأوضاع بهدف منع أية محاولة للتظاهر.



ونقلت وكالة فارس عن سليماني قوله إن الانتشار سيكون بالقرب من المساجد بالمناطق والأحياء إضافة الى القيام بجهود لإعادة تجهيز مقرات قوات الباسيج.



وأعلن عن لإنشاء وحدات باسيج نسائية إضافة إلى جامعة للباسيج، وذلك في إطار خطة خمسية لتطور قدرات ميليشياته.



يأتي هذا بعد أمر أصدره المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الشهر الماضي بأن يعتمد الباسيج نموذج اللجان الثورية، مثل تلك التي حدثت في الثمانينيات من القرن الماضي.