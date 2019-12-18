أبو الغيط: لا أحد يتحدث عن القضية الفلسطينية في الخارج بسبب أحداث 2011

قال أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إن أحداث 2011 كانت بداية لانطلاق التدخل التركي في الأراضي العربية، مثلما حاولت تركيا وضع قواتها العسكرية على أراضي العراق وسوريا.



وأضاف "أبو الغيط"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "وائل الإبراشي" في برنامج "كل يوم"، المذاع علي قناة "اون اي" الفضائية، أن أحداث 2011 دمرت العديد من الدول العربية، مثل سوريا وليبيا التي دمرت مدنها وتفرقت قوى الدولة.



ونوه "أحمد أبو الغيط" أمين عام جامعة الدولة العربية، إلي أن تلك الأحداث أثرت على قوة القضية الفلسطينية التي لم يعد احد بالخارج يتحدث عنها، نظرا لاحتلال سوريا وليبيا أهم ملفات المنطقة.



وأكد أن الفلسطينيين لم يضيعوا قضيتهم، ولكن من دبر أحداث 2011 هو السبب في نسيان القضية، لافتا "القضية الفلسطينية ضاعت بسبب الربيع العربي".



