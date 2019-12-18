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توك شو

مصطفى الفقي: العديد من المبادرات الخلاقة خرجت من مؤتمرات الشباب

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:22 م
مصطفي الفقي
مصطفي الفقي
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توك شو
قال المفكر السياسي، الدكتور "مصطفى الفقي"، إن مؤتمرات الشباب السابقة تمثل خبرات كبرى وهامة في عدد من المجالات، حيث خرجت من تلك المؤتمرات الكثير من المبادرات الكبرى والحملات الناجحة.

وتابع "الفقي"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "شريف عامر" في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، أن هناك نسبة كبيرة من حضور تلك المؤتمرات يرغبون فقط في رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا ان المصريين دائما يسعدون برؤية الرئيس.

ونوه الدكتور "مصطفي الفقي"، إلي أن جلسات المنتدى حملت العديد من الأفكار والمناقشات الخاصة بمشاكل الدول العربية والدولة المصرية.

وتابع، أن ذلك المنتدي يمثل إحياء كبيرا للوطنية العربية والمصرية داخل النفوس، نظرا لما يقدمه من حالات إنسانية هامة حول المشاكل والأزمات الدولة التي يتعرض لها المواطنون بالخارج.
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