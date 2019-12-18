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أخبار العالم

حادث طعن في مدينة بيفرتون الأمريكية

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:15 م
صدى البلد
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شريف سيد
لقي شخص مصرعه، وأصيب 2 آخران، في حادث طعن بمركز تسوق بمدينة بيفرتون بولاية أوريجون الأمريكية.

وقال متحدث باسم إدارة شرطة بيفرتون إنهم تلقوا بلاغات عن وقوع حوادث طعن متعددة في فرع بنك ويلز فارجو وصالة رياضية بلانيت فيتنس.

وأضاف أن أحد المشتبه بهم في الهجوم سرق سيارة وهرب من مكان الحادث، لكن تم القبض عليه بعد حوالي 10 دقائق في تيجارد القريبة.

وتم نقل ضحايا الطعن الباقين على قيد الحياة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يذكر أن الولايات المتحدة تعرضت خلال الفترة الماضية لحوادث طعن ودهس عديدة، بالإضافة إلى حوادث إطلاق نار مختلفة.
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