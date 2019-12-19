حسام البدري يصدم الجميع بشأن انضمام أسماء جديدة لـ منتخب مصر

تعهد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بالعمل نحو تأهل المنتخب لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.





وقال حسام البدري، في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون" المذاع على فضائية "أون سبورت"، إن الدوري المحلي حتى الآن وبعد انتهاء 8 جولات منه لم يفرز أي وجه جديد يستحق الانضمام إلى منتخب الفراعنة.





وأضاف حسام البدري، "كانت هناك مشاكل كبيرة قبل معسكر المنتخب المصري الأخير، أهمها تأجيل الدوري؛ وهو ما أثر بشكل كبير على جاهزية اللاعبين".





وأكد حسام البدري، "رغم الظروف لم نخسر، مازال المشوار أمامنا طويلًا، وموقفنا جيد بالمجموعة، وأعد الجميع أننا سوف نحقق الهدف الأول، وهو التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة".





وأوضح حسام البدري، "أتابع الدوري المصري بشكل جيد، ومن الوارد أن تكون هناك عناصر جديدة بمنتخب مصر الفترة المقبلة، ولكن حتى الآن وبعد انتهاء 8 جولات من المسابقة المحلية لم يلفت نظرنا أي لاعب لكي ينضم كوجه جديد للمنتخب بكل أسف".





وتابع حسام البدري، "بالطبع مصطفي محمد حل هجومي ولكن ليس بشكل نهائي، مازال يحتاج إلى التطوير، ولا يمكن الاعتماد عليه فقط".





وقال حسام البدري "أتمنى أن يكون لدينا أكثر من لاعب في حماس أحمد فتحي، رغم العمر الذي وصل إليه، ولكن مازال يحافظ على مستواه، وهذا لا يأتي من فراغ".