AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حسام البدري يصدم الجميع بشأن انضمام أسماء جديدة لـ منتخب مصر

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 01:17 ص
حسام البدري
حسام البدري
Advertisements
عمرو ابوبكر
تعهد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بالعمل نحو تأهل المنتخب لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وقال حسام البدري، في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون" المذاع على فضائية "أون سبورت"، إن الدوري المحلي حتى الآن وبعد انتهاء 8 جولات منه لم يفرز أي وجه جديد يستحق الانضمام إلى منتخب الفراعنة.

وأضاف حسام البدري، "كانت هناك مشاكل كبيرة قبل معسكر المنتخب المصري الأخير، أهمها تأجيل الدوري؛ وهو ما أثر بشكل كبير على جاهزية اللاعبين".

وأكد حسام البدري، "رغم الظروف لم نخسر، مازال المشوار أمامنا طويلًا، وموقفنا جيد بالمجموعة، وأعد الجميع أننا سوف نحقق الهدف الأول، وهو التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة".

وأوضح حسام البدري، "أتابع الدوري المصري بشكل جيد، ومن الوارد أن تكون هناك عناصر جديدة بمنتخب مصر الفترة المقبلة، ولكن حتى الآن وبعد انتهاء 8 جولات من المسابقة المحلية لم يلفت نظرنا أي لاعب لكي ينضم كوجه جديد للمنتخب بكل أسف".

وتابع حسام البدري، "بالطبع مصطفي محمد حل هجومي ولكن ليس بشكل نهائي، مازال يحتاج إلى التطوير، ولا يمكن الاعتماد عليه فقط".

وقال حسام البدري "أتمنى أن يكون لدينا أكثر من لاعب في حماس أحمد فتحي، رغم العمر الذي وصل إليه، ولكن مازال يحافظ على مستواه، وهذا لا يأتي من فراغ".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسام البدري: جاهزون لمواجهة كينيا.. ومحمد صلاح غادر المعسكر

البدري يكشف فرص لحاق رمضان صبحي ومصطفى محمد بـ المنتخب الأول

اخبار الرياضة اليوم الأربعاء 13- 11 - 2019

اخبار الرياضة.. علامة كاملة للأوليمبي وتعادل للكبار.. ومدرب الأهلي يتابع كهربا

انحدار بعد إنجاز.. مدرب المنتخب السابق يدافع عن حسام البدري

بقرار من حسام البدري.. المنتخب يضم 6 لاعبين من قائمة الأوليمبي

ترشيحاتنا

نجم دفاع الزمالك يحسم جدل فسخ عقده لانتقاله لـ الأهلي

حج الفريضة أم زواج الابن.. الإفتاء توضح أيهما أولى |فيديو

حظك اليوم الخميس 19 - 12 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

إهمال طبي | تقرير المستشفى يكشف أسباب وفاة الطفلة جوري بعد استئصال اللوزتين.. تفاصيل

ساديو ماني يرد على الخلاف مع محمد صلاح بغناء "الملك المصري"

هل الاستحمام يغني عن الغسل .. الإفتاء: يرفع الجنابة بشرط |فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرصة العمر.. مدينة أمريكية تقدم 15 ألف دولار لمن ينتقل للعيش والعمل بها

بـ فستان مخملي محتشم.. نانسي عجرم تتألق في الرياض

وحيد حامد وتامر عبد المنعم في عزاء المخرج ياسر زايد | صور