لـ الطلاب.. 3 أطعمة تقوي الذاكرة وتساعد على التركيز تناولوها

يحتاج الطلاب إلى الأكلات التى تساعد على التركيز وتحسين الذاكرة بشكل جيد، خاصة فى أوقات الامتحانات التي يحتاجون فيها إلى التركيز التام للحصول على أكبر قدر من المعلومات.





ووفقًا لموقع "a life of productivity" إليكم أهم الأطعمة التى تساعد الطلاب على التركيز..





- التوت الأزرق

صرحت بعض الدراسات أن تناول التوت الأزرق يساعد على التركيز لمدة 5 ساعات، وذلك لاحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة بما فى ذلك " الأنثوسيانين ، البرانثوسيانيد ، الريسفيراترول والعفص".





- الشاى الأخضر

يحتوي الشاى الأخضر على مادة الكافيين، على مادة اللاثيانين، وهذه المواد تساعد على التركيز بشكل كبير كما أنه يحتوى على العديد من المركبات الغذائية التى تفيد الجسم.





- الشوكولاتة الخام