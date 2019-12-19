AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمود العسيلي يشيد بأداء ريال مدريد أمام برشلونة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:18 ص
محمود العسيلي
محمود العسيلي
Advertisements
مصطفى كرم
علق الفنان محمود العسيلي على أداء فريق ريال مدريد في مباراة كلاسيكو الأرض أمام برشلونة أمس والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وغرد محمود العسيلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏برافو زيدان  ‎#كلاسيكو الأرض ‎#برشلونه_ريال_مدريد".

ولقيت تغريدته ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎معاك واسطة علشان تقول اسم زيدان كده من غير كابتن" و "‏‎إن مدريد يتعادل مع برشلونة بقي برافو؟" و "‏‎ينفع التعادل ال حصل بعد كل ده".

وخيم التعادل السلبي بدون أهداف، على نتيجة مباراة الكلاسيكو بين فريقي برشلونة وريال مدريد، والمؤجلة من منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

واتسمت المباراة بالجدية والأداء الرائع، وبالأخص من فريق ريال مدريد، والذي سيطر على معظم أحداث المباراة ، وأضاع الكثير من الفرص ، لكن دون أن تهتز شباك فريق برشلونة ، وأيضًا لم تهتز شباك فريق ريال مدريد.
محمود العسيلي يشيد بأداء ريال مدريد أمام برشلونة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زيدان على دراية .. مارسيلو يغيب عن كلاسيكو الأرض الأربعاء

تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد على ملعب كامب نو

توترات سياسية.. خطورة شديدة تواجه مباراة الكلاسيكو | تفاصيل

صراع الصدارة يشعل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في الليجا.. الليلة

كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في عيون الصحف الإسبانية

4 أسباب تجعل من كلاسيكو الليلة بين برشلونة وريال مدريد استثنائيًا

ترشيحاتنا

«الداخلية» توجه رسالة هامة لقائدي السيارات على الطرق

مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ النظر في إجراءات عزل ترامب

رئيس مجلس النواب الأمريكي: التصويت على التحقيق مع ترامب عادل تماما

بـ فستان مخملي محتشم.. نانسي عجرم تتألق في الرياض

الكويت.. شجار عنيف بين مصري وصديقته والشرطة تتدخل

اشربوا كتير.. هاني الناظر: قلة المياه تظهر التجاعيد وتسبب تساقط الشعر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلا رحمة.. العثور على رضيع في صندوق قمامة قبل وقوعه في كارثة

نسي نفسه.. شاهد نائب يتعارك مع زجاجة ماء أمام الكاميرات

لن تعرفها.. ميلانيا ترامب تثير الجدل بعد انتشار صورها في سن المراهقة