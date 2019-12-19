محمود العسيلي يشيد بأداء ريال مدريد أمام برشلونة

علق الفنان محمود العسيلي على أداء فريق ريال مدريد في مباراة كلاسيكو الأرض أمام برشلونة أمس والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.



وغرد محمود العسيلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏برافو زيدان ‎#كلاسيكو الأرض ‎#برشلونه_ريال_مدريد".



ولقيت تغريدته ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎معاك واسطة علشان تقول اسم زيدان كده من غير كابتن" و "‏‎إن مدريد يتعادل مع برشلونة بقي برافو؟" و "‏‎ينفع التعادل ال حصل بعد كل ده".



وخيم التعادل السلبي بدون أهداف، على نتيجة مباراة الكلاسيكو بين فريقي برشلونة وريال مدريد، والمؤجلة من منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.



واتسمت المباراة بالجدية والأداء الرائع، وبالأخص من فريق ريال مدريد، والذي سيطر على معظم أحداث المباراة ، وأضاع الكثير من الفرص ، لكن دون أن تهتز شباك فريق برشلونة ، وأيضًا لم تهتز شباك فريق ريال مدريد.