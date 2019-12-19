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برلمان

اعرف شروط الحصول على «معاش إضافي» في قانون التأمينات الجديد

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 10:01 ص
معاش أضافي
معاش أضافي
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حسن رضوان
قانون المعاشات الجديد يعتبر من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يمس هذا القانون الحياة اليومية للمواطنين، ويهدف القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصري. 

كما تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، استحداث "معاش إضافي"، لمن يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى.

ووفقًا للقانون الجديد للتأمينات والمعاشات، تأتي فلسفة استحداث المعاش الإضافى، نظرًا لتجاوز بعض دخول وأجور المؤمن عليهم الفعلية للحدود القصوى لأجور الاشتراك، ورغبةً المشرع فى تقليل الفجوة التى قد تقع بين دخول وأجور تلك الفئة والمعاش الذى يستحق لهم.

ويستعرض "صدى البلد" تفاصيل ما جاء بالقانون وهي كالآتي:
1 ـ يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

2 ـ يتم إنشاء حساب شخصى فى صندوق التأمين الاجتماعى مقابل الحصول على معاش إضافى للمؤمن عليه.

3ـ تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل، ونسبة الاشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.

4 ـ يستحق المعاش الإضافى فى حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا وفقًا لأحكام هذا القانون.

5 ـ يحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصى المشار إليه على دفعة الحياة.

6ـ يضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون.

7 ـ يدخل هذا المعاش فى وعاء حساب زيادة المعاش السنوية.
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