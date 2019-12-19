بعد سنوات من الحظر.. احتفالات الكريسماس تعود إلى السودان

ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن أجواء الاحتفال بالكريسماس عادت إلى السودان مجددًا بعد أن توقف الاحتفال بالكريسماس بقرارات أصدرتها الحكومات المتعاقبة في عهد الرئيس المعزول عمر البشير.





وكان الاحتفال بالكريسماس في الخرطوم محظورا تحت مسمى قانون النظام العام، الذي كان يضيق الخناق على المواطنات قبل المواطنين، بما في ذلك ارتداء الملابس، التي كانت تخضع لتقدير رجال الشرطة.





وعانى المسيحيون في السودان من التضييق في عهد حكم البشير الذي استمر ثلاثين عاما، قبل أن تتم الإطاحة به في 11 أبريل الماضي على وقع احتجاجات شعبية واسعة.





وكان النظام السوداني السابق يحرم المسيحيين من بهجة الأعياد من خلال عدم إعطائهم تراخيص لإقامة الاحتفال بالكريسماس وعيد القيامة وغيرها من الأعياد المسيحية.





لكن كل ذلك تغير بعد الانتفاضة الشعبية التي انطلقت شرارتها في السودان في 19 ديسمبر 2018، وأدت في نهاية المطاف إلى الإطاحة بالبشير وحكمه في أبريل 2019.



