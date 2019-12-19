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أخبار العالم

الجيش السوداني يطالب المواطنين بعدم الاقتراب من المواقع العسكرية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:33 ص
الجيش السوداني
الجيش السوداني
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أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن الجيش السوداني مطالبته المواطنين بالابتعاد عن المواقع العسكرية في البلاد، يوم الخميس، أثناء الفعاليات الاحتفالية بمناسبة مرور عام على بدء مظاهرات أدت إلى سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، عامر محمد أحمد، إن الجيش يطالب الجميع "بالبعد عن المناطق العسكرية في كل الولايات ليوم غد الخميس"، وذلك بناء على واجبات القوات المسلحة المتعلقة بتعزيز "الأمن للحفاظ على مكتسبات الثورة السودانية".

وأعلن المتحدث أنه "سيتم إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة في العاصمة الخرطوم".

كما وجه التهاني لجميع السودانيين بحلول عيد الاستقلال (19 ديسمبر)، إضافة إلى تقديمه التهانئ للطوائف المسيحية في البلاد بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وجرت الإطاحة بالرئيس السوداني، عمر البشير من قبل الجيش، في 11 أبريل الماضي، بعد ثلاثة عقود من بقائه في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ 19 ديسمبر العام 2018.
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