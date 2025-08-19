قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تصادق على ميزانية إضافية بـ 30.8 مليار شيكل لتمويل نفقات الحرب
الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025 لنظامي الثلاث والخمس سنوات
أصوات تتسابق في رحاب القرآن .. لقطات خاصة من مسابقة دولة التلاوة بمسجد عمرو بن العاص
أخطاء شائعة في تربية الأطفال تدمّر حياتهم العاطفية مستقبلًا .. خبير يحذّر | خاص
جاني بيعيّط لما طردوه من برنامج | إسلام صادق يرد على منشور صادم يخص الزمالك
قرار عاجل من مجلس الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر
إطلاق الدفعة الرابعة من يرقات الجمبري في بحيرة قارون
نتنياهو لـ ماكرون: مهاجمة إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية زادا من معاداة السامية
قرار ترامب ضد الإخوان| تحوّل استراتيجي في معركة واشنطن مع الإسلام السياسي.. خبير يعلق
دواك عندي | خناقة سوشيال بين نجم الزمالك وإعلامي بعد سحب أرض النادي بأكتوبر
سحب أرض الزمالك بأكتوبر | مناشدة عاجلة من شيكابالا للرئيس السيسي
اتصال مصري–روسي لبحث التعاون الثنائي وتطورات غزة والأزمات الإقليمية
أخبار البلد

الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025 لنظامي الثلاث والخمس سنوات

محمد غالي

يبحث الكثير من طلاب الدبلومة الفنية، عن تنسيق الكليات والمعاهد الثلاث وخمس سنوات، والتي تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعلان تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2025، في خطوة ينتظرها الآلاف من طلاب التعليم الفني بمختلف تخصصاتهم، حيث يمثل هذا التنسيق بوابة مهمة أمامهم للالتحاق بالكليات والمعاهد العليا والمتوسطة، ضمن نسب محددة يقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لدمج خريجي التعليم الفني في منظومة التعليم الجامعي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المتطور.

تنسيق الدبلومات الفنية الثلاث وخمس سنوات

ويفتح تنسيق الدبلومات الفنية 2025 أبوابه لطلاب نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات في تخصصات تجارية وصناعية وزراعية وفندقية، مع توفير مسارات تعليمية وتدريبية متنوعة تعزز من قدراتهم العلمية والعملية. 
وتشترط بعض الكليات اجتياز اختبارات القدرات، مثل كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية النوعية، لضمان امتلاك الطلاب للمهارات اللازمة للالتحاق بهذه التخصصات.

افضل الكليات بتنسيق الدبلومات الفنية الثلاث وخمس سنوات

ومن افضل الكليات المتاحة أمام طلاب الدبلومات الفنية، كليات التربية النوعية بأقسامها المختلفة، وكليات الهندسة لطلاب دبلوم الصنايع نظام خمس سنوات وفق نسب تنسيق محددة، إضافة إلى كليات التعليم الصناعي، والفنون الجميلة، والفنون التطبيقية، وكليات التكنولوجيا والتعليم، والزراعة، والسياحة والفنادق، والتجارة سواء انتظام أو انتساب، والآثار، والتمريض وفق شروط وضوابط خاصة.

كما يتيح التنسيق فرصة الالتحاق بعدد من المعاهد العليا والمتوسطة، من بينها المعاهد العليا للهندسة، ومعاهد التكنولوجيا، والحاسبات والمعلومات، والفنون التطبيقية، بجانب المعاهد التجارية والإدارية، والمعاهد الفندقية والسياحية، بالإضافة إلى معاهد الخدمة الاجتماعية المتوسطة، بما يوفر بدائل متعددة تناسب ميول واهتمامات الطلاب.

وتضع وزارة التعليم العالي ضوابط دقيقة للقبول، أبرزها السماح للطلاب الحاصلين على نسبة 70% فأكثر بالتقدم لتنسيق الجامعات، مع الالتزام بأن تكون نسبة طلاب الدبلومات الفنية لا تتجاوز 10% من إجمالي المقبولين بالكليات والمعاهد الحكومية. 
كما يشترط اجتياز اختبارات القدرات في التخصصات التي تستلزم ذلك، لضمان معايير جودة التعليم.

كيفية التقديم بتنسيق الدبلومات الفنية الثلاث وخمس سنوات

ويتم التقديم إلكترونيا عبر موقع التنسيق التابع لبوابة الحكومة المصرية، من خلال إدخال رقم الجلوس وكلمة المرور، ثم اختيار الكليات والمعاهد بالترتيب وفق رغبات الطالب. 
ويتيح النظام إمكانية تعديل الرغبات خلال الفترة المحددة، مع طباعة استمارة الرغبات للاحتفاظ بها كمرجع، ومتابعة إعلان النتيجة عبر الموقع نفسه في الموعد الذي تحدده الوزارة.

وتشمل خطوات تسجيل الرغبات مراجعة البيانات الشخصية والتأكد من صحتها قبل إدخال الاختيارات، وفي حال وجود أي خطأ يتعين التواصل مع مكتب التنسيق أو الاتصال على الخط الساخن 19468 لتصحيح البيانات. 


كما يتيح النظام الاطلاع على المجموع الكلي شاملا الحافز الرياضي إن وجد، ثم الانتقال لشاشة تسجيل الرغبات التي تضم 75 خانة يمكن ملؤها حسب الأولويات.

ومن المتوقع أن يحظى تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بإقبال كبير، خاصة في ظل حرص الدولة على تطوير التعليم الفني ورفع كفاءته وربطه باحتياجات سوق العمل، بما يحقق التوازن بين التعليم الأكاديمي والتطبيقي. 


كما يعكس هذا التنسيق اهتمام الحكومة بتمكين طلاب التعليم الفني من استكمال مسيرتهم التعليمية، وفتح آفاق جديدة لهم في مجالات متعددة، بما يساهم في بناء جيل مؤهل للمنافسة محليا وإقليميا.

بهذا تواصل وزارة التعليم العالي جهودها لخلق مسار تعليمي متكامل لطلاب الدبلومات الفنية، يضمن لهم مستقبل أفضل ويعزز من دور التعليم الفني كرافد أساسي للتنمية المستدامة في مصر.

تنسيق الدبلومات الفنية تنسيق الدبلومات تنسيق الكليات تنسيق الكليات والمعاهد المعاهد الثلاث وخمس سنوات تنسيق الكليات والمعاهد الثلاث وخمس سنوات

المجال الإغاثي

مجلس حكماء المسلمين يدعو إلى تعزيز التضامن الإنساني وحماية العاملين في المجال الإغاثي

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: افعلوا هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله

الشيخ خالد الجندي

كيف تعرف أن الله يحبك؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب

قافلة طبية بقرية منشأة رضوان تخدم 180 حالة مرضية بالشرقية .. صور

أخطاء شائعة في تربية الأطفال تدمّر حياتهم العاطفية مستقبلًا .. خبير يحذّر | خاص

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

محافظ الشرقية يتفقد مجمع المصالح الحكومية والإدارة التعليمية بديرب نجم

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

