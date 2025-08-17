المتحدث الحكومة: زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني للقاهرة تعزيز للتنسيق بشأن غزة وإعادة الإعمار

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني لمصر تحمل أهمية خاصة، وتأتي في إطار التنسيق والتواصل المستمر بين الدولة المصرية والسلطة الفلسطينية على كافة المستويات.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين منة فاروق وآية عبد الرحمن ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة إكسترا نيوز، أن التعاون بين الجانبين يشمل عدة محاور، أبرزها الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى التنسيق لاستضافة مصر مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي المبكر عقب وقف إطلاق النار.

وأوضح أن هذه الجهود تتضمن خطة مصرية اعتمدتها القمة العربية والدول الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أن التنسيق مع الجانب الفلسطيني بدأ منذ وقت مبكر لضمان نجاح المؤتمر فور التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وأكد الحمصاني أن الزيارة تعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر وفلسطين، مشيرًا إلى دور مصر الرائد منذ ما قبل عام 1948، وثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الهلال الأحمر المصري سهّل حتى الآن دخول أكثر من 36 ألف شاحنة عبر معبر رفح محملة بنحو 550 ألف طن مساعدات إنسانية، لافتًا إلى أن رئيس وزراء فلسطين أشاد بالجهود المصرية وموقف الرئيس السيسي المناهض للتهجير والداعم للقضية الفلسطينية.