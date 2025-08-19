قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
حقيقة إحالة بدرية طلبة للتحقيق بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل |خاص
مصر تكثّف اتصالاتها الدولية لدعم وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الإعمار
حبس وغرامة.. عقوبات بالجملة تواجه الراقصة بديعة
حبس التيك توكر ليلى أحمد المتهمة بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بالتجمع
وزير الخارجية: الكرة الآن أصبحت في ملعب إسرائيل لوقف إطلاق النار
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
وداعًا للمكالمات المزعجة.. "الاتصالات" يفصل هواتف المكالمات الإعلانية في هذا الموعد
25 لاعبا في قائمة منتخب 17 سنة للمشاركة في بطولة كأس الخليج
الأمم المتحدة : مستشفيات غزة على حافة الانهيار
وفاة رزاق أوتومويوسي لاعب الزمالك السابق عن 38 عامًا
يريد صفقة من أجلي.. ميكروفون مفتوح يكشف حديثا سريا بين ترامب وماكرون حول نوايا بوتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد مجمع المصالح الحكومية والإدارة التعليمية بديرب نجم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مركز ومدينة ديرب نجم لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية بالقطاعات الخدمية والتنموية والعمل على تذليل كافة العقبات أمام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة طبقاً للتوقيتات المحددة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

بدأ المحافظ جولته بمتابعة أعمال إنشاء مجمع المصالح الحكومية والمقام على مساحة ٥٨٠ م لضم كافة المصالح الحكومية في مكان واحد لتوفير الوقت والجهد على المواطنين لإنهاء مصالحهم دون تحمل مشقة وأعباء التنقل من مكان لآخر للحصول على الخدمة .

تعرف المحافظ من صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم عن مكونات المجمع وتمت الإشارة الي ان مجمع المصالح الحكومية مكون من بدروم و5 أدوار علوية لتقديم الخدمات الحكومية (سجل مدني مطور - سجل تجاري – تصاريح عمل – مكتب توثيق خارجية – وحدة جوازات – مكاتب صحة أول وثان – تموين - مكاتب خاصة بمجلس المدينة) وذلك بتكلفة إجمالية 11 مليون و780 ألف جنية.

شدد المحافظ علي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال ونهوها طبقاً للجدول الزمني المحدد لسرعه إفتتاح المجمع والإستفادة منه في الإرتقاء بمستوي الخدمات المؤداه لأبناء المركز. 

توجه محافظ الشرقية لمتابعه اعمال التشطيبات النهائية الجارية بمبني إدارة ديرب نجم التعلمية والمقام على مساحة 639 متر مربع ومكون من 5 طوابق بتكلفة مالية 21 مليون و238 ألف جنية للمساهمة في الإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة في قطاع التعليم وتقديم خدمات مميزة لأبنائنا الطلاب حرصاًعلى مستقبلهم.

أوضح رئيس مركز ومدينة ديرب نجم أن مبني الإدارة التعليمية يضم (صالة خدمة المواطنين – الأمن والاستعلامات – العلاقات العامة - شؤون الطلبة - التخطيط والمتابعة – شؤون العاملين – الشؤون المالية – التوجيه العام- الشؤون الإدارية والقانونية – قاعة خدمات – قاعات تدريب واجتماعات وفيديو كونفرانس - غرف رؤساء الأقسام) .

شدد المحافظ علي رئيس مركز ديرب نجم بالتنسيق مع مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وانهاء كافه أعمال التشطيبات المتبقية لدخول المشروع الخدمة قبل إنطلاق العام الدراسي القادم 2025/2026 ليساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل مركز ديرب نجم.

الشرقية محافظ الشرقية بالقطاعات الخدمية المصالح الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

ترشيحاتنا

نيمار

نيمار ينهار بعد أكبر خسارة في مسيرته.. الدموع تتكرر بين الحزن والفرح

ميسي

يحدث مرة في الحياة.. ميسي يحصد 1.87 مليون دولار بفضل هدف عمره 16 عاما

أمير عابد

حادث مروري مقلق.. لماذا تصدر أمير عابد الترند؟

بالصور

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

محافظ الشرقية يتفقد مجمع المصالح الحكومية والإدارة التعليمية بديرب نجم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حبوب منع الحمل... حماية من الحمل لا من الجلطات| اعرفي الفئات الأكثر عرضة

حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة

تشييع جثمان الدكتور يحيى عزمي من مسجد الشرطة

جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان

فيديو

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد