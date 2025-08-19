محافظ الشرقية يتفقد مجمع المصالح الحكومية والإدارة التعليمية بديرب نجم

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مركز ومدينة ديرب نجم لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية بالقطاعات الخدمية والتنموية والعمل على تذليل كافة العقبات أمام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة طبقاً للتوقيتات المحددة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

بدأ المحافظ جولته بمتابعة أعمال إنشاء مجمع المصالح الحكومية والمقام على مساحة ٥٨٠ م لضم كافة المصالح الحكومية في مكان واحد لتوفير الوقت والجهد على المواطنين لإنهاء مصالحهم دون تحمل مشقة وأعباء التنقل من مكان لآخر للحصول على الخدمة .

تعرف المحافظ من صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم عن مكونات المجمع وتمت الإشارة الي ان مجمع المصالح الحكومية مكون من بدروم و5 أدوار علوية لتقديم الخدمات الحكومية (سجل مدني مطور - سجل تجاري – تصاريح عمل – مكتب توثيق خارجية – وحدة جوازات – مكاتب صحة أول وثان – تموين - مكاتب خاصة بمجلس المدينة) وذلك بتكلفة إجمالية 11 مليون و780 ألف جنية.

شدد المحافظ علي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال ونهوها طبقاً للجدول الزمني المحدد لسرعه إفتتاح المجمع والإستفادة منه في الإرتقاء بمستوي الخدمات المؤداه لأبناء المركز.

توجه محافظ الشرقية لمتابعه اعمال التشطيبات النهائية الجارية بمبني إدارة ديرب نجم التعلمية والمقام على مساحة 639 متر مربع ومكون من 5 طوابق بتكلفة مالية 21 مليون و238 ألف جنية للمساهمة في الإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة في قطاع التعليم وتقديم خدمات مميزة لأبنائنا الطلاب حرصاًعلى مستقبلهم.

أوضح رئيس مركز ومدينة ديرب نجم أن مبني الإدارة التعليمية يضم (صالة خدمة المواطنين – الأمن والاستعلامات – العلاقات العامة - شؤون الطلبة - التخطيط والمتابعة – شؤون العاملين – الشؤون المالية – التوجيه العام- الشؤون الإدارية والقانونية – قاعة خدمات – قاعات تدريب واجتماعات وفيديو كونفرانس - غرف رؤساء الأقسام) .

شدد المحافظ علي رئيس مركز ديرب نجم بالتنسيق مع مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وانهاء كافه أعمال التشطيبات المتبقية لدخول المشروع الخدمة قبل إنطلاق العام الدراسي القادم 2025/2026 ليساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل مركز ديرب نجم.