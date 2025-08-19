محافظ الشرقية: لا تراخيص لمشروعات جديدة دون استيفاء الاشتراطات البيئية والصحية

كلف المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية إدارة شئون البيئة بالديوان العام بعدم إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية أو محطات المحمول إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية أفاد المهندس ماهرالشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان قيام الإدارة بفحص (200) نموذج تقييم أثر بيئي لطلبات إنشاء مشروعات جديدة وتمت الموافقة على (194) مشروع بعد التأكد من توافرالإشتراطات البيئية والصحية وجاري إستيفاء (6) مشروعات لحين توافر الإشتراطات المطلوبة وإعداد السجل البيئي لعدد (3) منشآت .

كما تم إجراء القياسات البيئية لعدد (3) منشآت (2مستشفى – عدد (1) سوبرماركت ) وفحص (76) شكوى بيئية للمواطنين والتفتيش على (4) شركات تعمل في مجال المكافحة الحيوية للحشرات والقوارض.

هذا كما قامت بفحص وتقييم إنشاء محطات المحمول بإجراء المعاينات الخاصة لعدد (7) مواقع جديد لإنشاء محطات المحمول بنطاق مراكز (أبوكبير – القنايات -الإبراهيمية - الحسينية -مشتول السوق ) و تمت الموافقة عليها وإعطاء التصاريح الإبتدائية لهم، حيث تم إستصدار التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات بعد إستيفاء كافة الإشتراطات البيئية والصحية و البروتوكول الموقع بين ( وزارة الإتصالات - وزارة الصحة والسكان - وزارة البيئة.