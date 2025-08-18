الشرقية.. ضبط 10 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملات تفتيش.. صور

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديرية الصحة، والطب البيطري، والجهات الرقابية، و رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي إطار تنفيذ تكليفات محافظ الشرقية، أوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة المهندس عاطف عراقي رئيس جنوب الشرقية بمديرية التموين ، بالإشتراك مع إدارتي الطب البيطرى بالزقازيق وبلبيس وأسفرت تلك الحملة عن ضبط ( 3 طن ) دواجن أمهات داخل ثلاجة بالمنطقة الصناعية بلبيس طريق العاشر بدون فواتير او أى مستندات ورقية تدل على مصدرها وتم تحرير محضر بالواقعة برقم (18430) جنح بلبيس ضد صاحب الثلاجة.

وتم ضبط ( 4 طن) ديك رومى داخل ثلاجة مجمدات بمنطقة جميعة مهندسين العرب لعدم وجود فواتير او أى مستندات ورقية تدل على مصدرها وتم تحرير محضر بالواقعة برقم (18431) جنح بلبيس ضد صاحب الثلاجة وتم ضبط ( 3 طن ) مايونيز داخل مخزن مواد غذائية بمنطقة جميعة مهندسين العرب لعدم وجود فواتير او أى مستندات ورقية تدل على مصدرها وتم تحرير محضر بالواقعة برقم (18432) جنح بلبيس ضد صاحب المخزن .

وفي سياق متصل قامت إدارة تموين كفر صقر برئاسة الدكتور إبراهيم سلام مدير الإدارة بشن حملة بدائرة الإدارة وأسفرت عن تحرير محضر رقم ( 8861) جنح كفر صقر لحيازة ( 300 ) كجم أرز بدون فواتير دالة على مصدرها وتحرير محضر رقم ( 8862) جنح كفر صقر لحيازة ( 500 ) علبة سجائر بإجمالي خمسون قاروصة بدون فواتير داله على مصدرها.