قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
امتحان للشعب والرئيس| القاهرة الإخبارية: توتر أوكراني قبل لقاء ترامب وزيلينسكي
مصادر طبية فلسطينية: 19 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم
رحلة رائعة.. أشرف زكي يشيد بـ مترو الأنفاق
برلماني: الرئيس السيسي يقود دولة العدالة الاجتماعية ويضع المواطن في قلب القرار
مايا مرسي: الأولوية لدخول المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر نص قانون تقنين وضع اليد
بعد الهزيمة المُذهلة.. إقالة مدرب سانتوس البرازيلي رسميا
قرار جمهوري بتجديد تعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام
رسميا بدءا من سبتمبر .. عرض "باب الخلق" على شاشتي التليفزيون المصري والنهار
أستاذ بالأزهر: دراسات الجدوى وعلم الإدارة مأخوذة من هذا المبدأ النبوي
أزمة إنسانية واستغلال سياسي.. أبعاد خفية وراء الدعم الإسرائيلي لجنوب السودان
واشنطن على خط النار.. لقاء ترامب وزيلينسكي بمشاركة قادة أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الشرقية.. ضبط 10 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملات تفتيش.. صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديرية الصحة، والطب البيطري، والجهات الرقابية، و رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي إطار تنفيذ تكليفات محافظ الشرقية، أوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة المهندس عاطف عراقي رئيس جنوب الشرقية بمديرية التموين ، بالإشتراك مع إدارتي الطب البيطرى بالزقازيق وبلبيس وأسفرت تلك الحملة عن ضبط ( 3 طن ) دواجن أمهات داخل ثلاجة بالمنطقة الصناعية بلبيس طريق العاشر بدون فواتير او أى مستندات ورقية تدل على مصدرها وتم تحرير محضر بالواقعة برقم (18430) جنح بلبيس ضد صاحب الثلاجة.

وتم ضبط ( 4 طن) ديك رومى داخل ثلاجة مجمدات بمنطقة جميعة مهندسين العرب لعدم وجود فواتير او أى مستندات ورقية تدل على مصدرها وتم تحرير محضر بالواقعة برقم (18431) جنح بلبيس ضد صاحب الثلاجة وتم ضبط ( 3 طن ) مايونيز داخل مخزن مواد غذائية بمنطقة جميعة مهندسين العرب لعدم وجود فواتير او أى مستندات ورقية تدل على مصدرها وتم تحرير محضر بالواقعة برقم (18432) جنح بلبيس ضد صاحب المخزن .

وفي سياق متصل قامت إدارة تموين كفر صقر برئاسة الدكتور إبراهيم سلام مدير الإدارة  بشن حملة بدائرة الإدارة وأسفرت عن تحرير محضر رقم ( 8861) جنح كفر صقر لحيازة ( 300 ) كجم أرز بدون فواتير دالة على مصدرها وتحرير محضر رقم ( 8862) جنح كفر صقر لحيازة ( 500 ) علبة سجائر بإجمالي خمسون قاروصة بدون فواتير داله على مصدرها.

الشرقية محافظ الشرقية وزارة التموين مباحث التموين حماية المستهلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

تقليل الاغتراب 2025

نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد ظهورها ورابط مباشر للاطلاع عليها

الحجاب

هل يأثم الرجل لعدم ارتداء زوجته الحجاب؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

الطفل الضحية

عمره 4 سنوات .. انتشال جـ.ـثة صغير غرق بترعة المريوطية |صورة

المتهمين

بضاعة قيمتها 3 ملايين جنيه.. القبض على شخصين يروجان المخدرات بالقليوبية.. صور

حادث التصادم

إصابة 5 أشخاص في تصام سيارتين على طريق دكرنس بالدقهلية.. صور

بالصور

طريقة عمل الفراخ بالأناناس.. مذاق لا يُقاوم

طريقة عمل الفراخ بالأناناس
طريقة عمل الفراخ بالأناناس
طريقة عمل الفراخ بالأناناس

الشرقية.. ضبط 10 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملات تفتيش.. صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

صلحها بنفسك.. أشهر 5 أعطال في السيارات الكورية وحلها

أعطال السيارات الكورية
أعطال السيارات الكورية
أعطال السيارات الكورية

بأقل من 300 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري

سيارات تحت 300 ألف
سيارات تحت 300 ألف
سيارات تحت 300 ألف

فيديو

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد