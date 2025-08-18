قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: برامج تدريبية لعناصر فلسطينية لتأهيلها على تولي مهمة الأمن فى القطاع
رئيس وزراء فلسطين يوجه رسالة هامة للجميع بعد شائعات الإخوان
وزير الخارجية: أوهام إسرائيل الكبرى عبث.. ونتمسك بالسلام العادل والشامل
وزير الخارجية: نعمل مع قطر وأمريكا في جهود الوساطة لإنهاء الحرب على غزة
وزير المالية: الرهان على القطاع الخاص كان في محله وانعكس بقوة فى نتائج الأداء
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة
نقص الكفاءات ومحدودية الوعي.. برلماني يكشف تحديات تطبيق الذكاء الاصطناعي
أولادنا في خطر.. قصة مدرسة آيلة للسقوط في المنيا وأهالي عزبة الصباح يستغيثون
الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن
ضبط 18 ألف نسخة كتاب دراسي بدون تفويض داخل مكتبة بالأزبكية
وزيرة التضامن: مصر استقبلت عددًا كبيرًا من الجرحى بجانب إرسال المساعدات الإنسانية
وزيرة التضامن: مصر لم تتغيب يوما عن إغاثة ودعم الأشقاء فى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

البيلي: قدمنا الخدمة الطبية لأكثر من 2.5 مليون مواطن خلال مبادرة 100 مليون صحة بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

أشاد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية ، بدور الفرق الطبية المشاركة بمبادرة  100 مليون صحة ، لتقديم الخدمة الطبية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة ، والتي تمثل نقلة نوعية في نظام الرعاية الصحية في مصر لتقديم خدمات طبية شاملة لجميع فئات المجتمع و تعزيز الوعي الصحي ومكافحة الأمراض المزمنة والوراثية من خلال الفحص المبكر.

وأوضح  الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الثابتة والمتحركة المشاركة بحملة ١٠٠ مليون صحة ، قامت بتقديم الخدمة الصحية خلال اليوم الثالث والثلاثون ، لعدد 79383 مواطن ، ليصل إجمالي عدد المواطنين الذين استفادوا من المبادرة  منذ انطلاقها في الخامس عشر من يوليو الماضى، حتى الآن إلى 2 مليون و 538 ألف و124 مواطن ، وتقديم الخدمات الوقائية والصحية في وحدات الرعاية الأولية ، وكذلك  تقديم الخدمات العلاجية للمرضى بالمستشفيات فضلاً عن  تقديم خدمات تنظيم الأسرة ، و خدمات التوعية والتثقيف الصحي وذلك من خلال المثقفيين الصحيين وفرق التواصل المجتمعي بالمبادرة ،منوهاً أن وزارة الصحة والسكان قد خصصت الخط الساخن ١٥٣٣٥ لتلقي استفسارات المواطنين حول المبادرة، وتقديم المعلومات اللازمة لتعريفهم بالخدمات المتاحة وأماكن تواجدها.

كما أشار  وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن  فحصوات المبادرة تشمل " الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وعلاج الأورام السرطانية، ودعم صحة المرأة والعناية بصحة الأم والجنين ، ورعاية كبار السن ، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة ، وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوي ، وفحص المقبلين على الزواج ، وعلاج أمراض سوء التغذية للأطفال ، ومبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا لطلبة المدارس ، وفحص الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة ، ودعم الصحة النفسية ، والقضاء على فيروس سي لطلاب المدارس.

الشرقية محافظ الشرقية 100 مليون صحة الرعاية الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

دينا علاء بطلة سموحة

بطلة سموحة دينا علاء تنبأت بوفاتها بمنشور على فيس بوك

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

ترشيحاتنا

سيارات سيدان 2026 متوافرة بالسوق المصري

سيارات سيدان 2026 متوافرة بالسوق المصري بـ 750 ألف جنيه

ريلمى

تعرف على أحدث الهواتف الذكية بتكنولوجيا ريلمى العالمية

فيلهلم مايباخ مصمم أول سيارات مرسيدس

من هو فيلهلم مايباخ مصمم أول سيارات مرسيدس ؟

بالصور

دعاوى قضائية تتهم فولكس فاجن العالمية بالاحتيال في السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات
شاحنات
شاحنات

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

بدون أي تكاليف.. جيلي بان كيك حلويات الصيف

جيلي بان كيك
جيلي بان كيك
جيلي بان كيك

فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد