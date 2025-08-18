البيلي: قدمنا الخدمة الطبية لأكثر من 2.5 مليون مواطن خلال مبادرة 100 مليون صحة بالشرقية

أشاد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية ، بدور الفرق الطبية المشاركة بمبادرة 100 مليون صحة ، لتقديم الخدمة الطبية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة ، والتي تمثل نقلة نوعية في نظام الرعاية الصحية في مصر لتقديم خدمات طبية شاملة لجميع فئات المجتمع و تعزيز الوعي الصحي ومكافحة الأمراض المزمنة والوراثية من خلال الفحص المبكر.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الثابتة والمتحركة المشاركة بحملة ١٠٠ مليون صحة ، قامت بتقديم الخدمة الصحية خلال اليوم الثالث والثلاثون ، لعدد 79383 مواطن ، ليصل إجمالي عدد المواطنين الذين استفادوا من المبادرة منذ انطلاقها في الخامس عشر من يوليو الماضى، حتى الآن إلى 2 مليون و 538 ألف و124 مواطن ، وتقديم الخدمات الوقائية والصحية في وحدات الرعاية الأولية ، وكذلك تقديم الخدمات العلاجية للمرضى بالمستشفيات فضلاً عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة ، و خدمات التوعية والتثقيف الصحي وذلك من خلال المثقفيين الصحيين وفرق التواصل المجتمعي بالمبادرة ،منوهاً أن وزارة الصحة والسكان قد خصصت الخط الساخن ١٥٣٣٥ لتلقي استفسارات المواطنين حول المبادرة، وتقديم المعلومات اللازمة لتعريفهم بالخدمات المتاحة وأماكن تواجدها.

كما أشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن فحصوات المبادرة تشمل " الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وعلاج الأورام السرطانية، ودعم صحة المرأة والعناية بصحة الأم والجنين ، ورعاية كبار السن ، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة ، وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوي ، وفحص المقبلين على الزواج ، وعلاج أمراض سوء التغذية للأطفال ، ومبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا لطلبة المدارس ، وفحص الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة ، ودعم الصحة النفسية ، والقضاء على فيروس سي لطلاب المدارس.