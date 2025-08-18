سحل زوجة شقيقه على السلالم في الشرقية.. المتهم يواجه هذه العقوبة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من شقيق زوجها لقيامه بالتعدي عليها وأنجالها بالشرقية.

الداخلية تضبط المتهم بـ سحل زوجة شقيقه على السلالم في الشرقية

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغلات فى هذا الشأن، وبإجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول مدرسة "مصابة بكدمات متفرقة"، وطرف ثان شقيق زوج المجنى عليها وزوجته، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، وذلك لوجود خلافات عائلية بسبب لهو الأطفال، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها.

أمكن ضبط الطرف الثانى، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الضرب

تنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

