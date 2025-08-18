محافظ الشرقية يتفقد أعمال تعديل خط طرد تصريف مياه الأمطار بنفق عرابي

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال تعديل قطر خط طرد تصريف مياه الأمطار بنفق عرابي بمدينة الزقازيق ، وذلك لمتابعة معدلات أداء العمل وتذليل أي عقبات أمام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الإنتهاء منها في أسرع وقت.

قدم المهندس أيمن خيري رئيس قطاع مدينة الزقازيق بشركة مياه الشرب والصرف الصحي شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية ، عن طبيعة الأعمال الجارية ، وتمت الإشارة إلى أنه جاري تغيير أقطار خط طرد تصريف مياه الأمطار بنفق عرابي بمدينة الزقازيق لتصبح 10 بوصة ، وذلك بطول 300 متر ، مع إقامة غرفة تهدئة ، وكذلك خط إنحدار بطول 50 م ، وذلك لسرعة تصريف المياه وتحقيق السيولة المرورية بالنفق خاصة في حالة سقوط الأمطار الغزيرة بفصل الشتاء ، لافتاً إلى أنه من المُقرر الإنتهاء من جميع الأعمال نهاية الإسبوع الجاري.

شدد المحافظ على رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي أول بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وتذليل أي عقبات مع إلزامها بتنفيذ المواصفات القياسية والجدول الزمني المحدد.

وجه المحافظ رجال المرور برفع السيارات المتواجدة بموقع تنفذ الأعمال ونقلها لمكان أخر حفاظاً عليها ولتهئية الأجواء المناسبة للشركة المنفذه للقيام بعملها دون حدوث تكدسات مرورية بالمنطقة.

كما كلف محافظ الشرقية رئيس حي أول بالتنسيق مع مدير هيئة السكك الحديدية للبدء فوراً رفع كفاءة وتجميل سور السكة الحديد بشارع النقراشي مع مراجعة المباني العتيقة بالمنطقة والتأكد من إدراجها بسجل المنشآت ذات الطراز المعماري المتميز مع التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة الصادرة للعقارات التي تمثل خطراً على حياه المواطنين ، موجهاً بتسوير قطعة أرض فضاء مستغلة كجراج للسيارات لإضفاء لمسة جمالية وحضارية على المنطقة.

وفي نهاية الجولة حرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين واستمع لمشاكلهم موجهاً الجهات المعنية بفحصها وايجاد حلول عاجلة لها في اطار الإمكانات المتاحة ، مؤكداً إستمرار جولاته التفقدية لمواقع العمل المختلفة وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.