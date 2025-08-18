قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة
شاهدهما في وضع مخل.. السجن المؤبد لـ ربة منزل وعشيقها أنهيا حياة زوجها بأسيوط
بعد مقترح تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرا إلى 12 ظهرا..كيف نظمها القانون؟
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
تعزيز موارد الدولة الدولارية وتمكين القطاع الخاص.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي
كيف تعالج الكسل عن الصلاة وتحافظ على المداومة عليها؟.. روشتة من الإفتاء
خدمات طبية بأعلى المعايير العالمية..الصحة تبحث مستجدات منظومة زراعة الأعضاء
"العمل" و"التضامن" و"الطفولة والأمومة" يجتمعون لوضع استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال
زيلينسكي: بوتين يتعمد إضعاف الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام
فاجعة بونر: أكثر من 270 قتيلًا ومئات المفقودين في فيضانات شمال غرب باكستان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني 2025 في الجيزة
فدوي عابد: طارق العريان سر حماسي لـ "السلم والثعبان 2“.. وتفرغت للتمثيل منذ سنوات l حوار
بالصور

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تعديل خط طرد تصريف مياه الأمطار بنفق عرابي

محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال تعديل قطر خط طرد تصريف مياه الأمطار بنفق عرابي بمدينة الزقازيق ، وذلك لمتابعة معدلات أداء العمل وتذليل أي عقبات أمام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الإنتهاء منها في أسرع وقت.

قدم المهندس أيمن خيري رئيس قطاع مدينة الزقازيق بشركة مياه الشرب والصرف الصحي شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية ، عن طبيعة الأعمال الجارية ، وتمت الإشارة إلى أنه جاري تغيير أقطار خط طرد تصريف مياه الأمطار بنفق عرابي بمدينة الزقازيق لتصبح 10 بوصة ، وذلك بطول 300 متر ، مع إقامة غرفة تهدئة ، وكذلك خط إنحدار بطول 50 م ، وذلك لسرعة تصريف المياه وتحقيق السيولة المرورية بالنفق خاصة في حالة سقوط الأمطار الغزيرة بفصل الشتاء ، لافتاً إلى أنه من المُقرر الإنتهاء من جميع الأعمال نهاية الإسبوع الجاري.

شدد المحافظ على رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي أول بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وتذليل أي عقبات مع إلزامها بتنفيذ المواصفات القياسية والجدول الزمني المحدد.

وجه المحافظ رجال المرور برفع السيارات المتواجدة بموقع تنفذ الأعمال ونقلها لمكان أخر حفاظاً عليها ولتهئية الأجواء المناسبة للشركة المنفذه للقيام بعملها دون حدوث تكدسات مرورية بالمنطقة.

كما كلف محافظ الشرقية رئيس حي أول بالتنسيق مع مدير هيئة السكك الحديدية للبدء فوراً رفع كفاءة وتجميل سور السكة الحديد بشارع النقراشي مع مراجعة المباني العتيقة بالمنطقة والتأكد من إدراجها بسجل المنشآت ذات الطراز المعماري المتميز مع التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة الصادرة للعقارات التي تمثل خطراً على حياه المواطنين ، موجهاً بتسوير قطعة أرض فضاء مستغلة كجراج للسيارات  لإضفاء لمسة جمالية وحضارية على المنطقة.

وفي نهاية الجولة حرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين واستمع لمشاكلهم موجهاً الجهات المعنية بفحصها وايجاد حلول عاجلة لها في اطار الإمكانات المتاحة ، مؤكداً إستمرار جولاته التفقدية لمواقع العمل المختلفة وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.

جانب من المضبوطات
محافظ الشرقية
فولكس فاجن
شاحنات
