قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن
ضبط 18 ألف نسخة كتاب دراسي بدون تفويض داخل مكتبة بالأزبكية
وزيرة التضامن: مصر استقبلت عددًا كبيرًا من الجرحى بجانب إرسال المساعدات الإنسانية
وزيرة التضامن: مصر لم تتغيب يوما عن إغاثة ودعم الأشقاء فى غزة
رئيس وزراء فلسطين: غزة جزء لا يتجزأ من دولتنا.. وإدارتها مسؤولية وطنية لإفشال مخططات التهجير
وزيرة البيئة تبحث بلورة موقف وطني موحد قبل انعقاد قمة المناخ COP 30 بالبرازيل
رئيس وزراء فلسطين: مصر وقفت سدا منيعا أمام مخططات التهجير
مثيرا للجدل بشأن اوكرانيا.. ترامب: لا استعادة للقرم ولا انضمام للناتو
عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية
رئيس الوزراء الفلسطيني: مصر وقفت سدا منيعا أمام مخططات التهجير
رئيس وزراء فلسطين: معبر رفح يجب أن يكون بوابة لحياة شعبنا المحاصر
وزير الخارجية: مصر بقيادة الرئيس السيسي لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: إغلاق مركز غير مرخص لعلاج الإدمان في الشرقية

مركز علاج ادمان
مركز علاج ادمان
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق مركز غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، لمخالفته الاشتراطات الصحية ومزاولة النشاط بدون ترخيص. 

يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية، حفاظًا على سلامة المواطنين.

حملة تفتيش 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة مشتركة تضم إدارة العلاج الحر بالشرقية، والأمانة العامة للصحة النفسية، وشرطة المرافق والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نفذت حملة تفتيش أسفرت عن ضبط المركز المخالف، وهو فيلا سكنية مؤجرة مكونة من دورين، كان يديره شخص غير مؤهل طبيًا ولا يحمل تراخيص مزاولة المهنة، بالمخالفة لقوانين المنشآت الطبية غير الحكومية (رقم 51 لسنة 1981، المعدل بالقانون 153 لسنة 2004) وقانون الصحة النفسية (رقم 71 لسنة 2009)، كما احتجز المركز 29 شخصًا من الراغبين في العلاج.

وأشار الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن المركز يفتقر إلى الاشتراطات الصحية، ولا يوجد به إشراف طبي، مما يعرض المرضى للخطر، كما تبين تقاضي المسؤول مبالغ مالية شهريًا دون الالتزام بسياسات مكافحة العدوى أو قانون البيئة، مع غياب الإجراءات الاحترازية، مما يزيد من مخاطر انتشار العدوى بين النزلاء.

وأضاف الدكتور أحمد البيلي، انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تشميع المنشأة، تحرير محضر جنحة بمركز شرطة منيا القمح، وعرض المسؤول على النيابة العامة، مؤكدا استمرار الحملات الرقابية المكثفة لمتابعة المنشآت الطبية وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية.

شارك في الحملة الدكتور ريمون رؤوف، مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور أحمد عزيز، مدير الإدارة الصحية بمنيا القمح، ومفتشو العلاج الحر بقيادة الدكتور هشام عبدالله.

الصحة وزارة الصحة الشرقية علاج الإدمان الطب النفسي الاشتراطات الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

دينا علاء

بعد أيام من الصمت.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة بطلة سموحة دينا علاء

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

دينا علاء بطلة سموحة

بطلة سموحة دينا علاء تنبأت بوفاتها بمنشور على فيس بوك

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

ترشيحاتنا

وكيل وزارة الصحة ببني سويف

صحة بني سويف تعد بدعم كوادرها النسائية للاستفادة من خبراتهن في خدمة المجتمع

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يفتتح موسم جمع القطن لعام 2025... ويُهنئ المزارعين

محافظ المنيا يتفقد المدرسه

بتكلفة 13.5 مليون جنيه.. محافظ المنيا يتفقد مدرسة الجبرتي للتعليم الأساسي

بالصور

دعاوى قضائية تتهم فولكس فاجن العالمية بالاحتيال في السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات
شاحنات
شاحنات

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

بدون أي تكاليف.. جيلي بان كيك حلويات الصيف

جيلي بان كيك
جيلي بان كيك
جيلي بان كيك

فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد