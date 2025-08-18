محافظ الشرقية يُسلم 20 عقد عمل لذوي القدرات والهمم بشركات القطاع الخاص

سلم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 20 عقد عمل لراغبي العمل من ذوي الهمم (قادرون باختلاف) بشركات القطاع الخاص، وذلك خلال استقباله لهم بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، وأحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل، وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ، وخالد الشيخ مدير عام الإدارة العامة لبحوث العمالة بمديرية العمل بالشرقية.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص للقضاء على شبح البطالة وتحسين مستوى الدخل ودفع عجلة التنمية بالمحافظة ، مشيداً بدور مديرية العمل بالشرقية في التواصل مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته وليحيا حياة كريمة.

واستمع محافظ الشرقية لطلبات ذوي القدرات والهمم موجهاً وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بتأمين كافة احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم ، مؤكداً أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهداً لتقديم كل الرعاية والإهتمام بذوي الهمم باعتبارهم الشريك الأساسي والفعال بالمجتمع.

من جانبهم أعرب ذوو القدرات والهمم عن سعادتهم لاستقبال المحافظ لهم وتسليمهم عقود العمل المناسبة لظروفهم، وذلك بالقطاع الخاص ليحيوا حياة كريمة ويصبحوا شركاء في بناء وتنمية المجتمع.