ضبط 6 أطنان دواجن ومصنعاتها ولحوم مخالفة خلال حملات تفتيشية بمشتول السوق

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن و الأسماك.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قامت مديرية الطب البيطري برئاسة اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري ( إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم ) بالإشتراك مع الجهات المعنية ( مباحث التموين - شرطة البيئة و المسطحات المائية – الرقابة الإدارية – الرقابة التموينية (قطاع جنوب الشرقية) - الرقابة الصحية – مجالس المدن) قامت بتنفيذ حملات تفتيشية على الأسواق بمركز ومدينة مشتول السوق.

اكد مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير (٨) محاضر مخالفة و ضبط ( ٦ طن و ٧٠٠ كجم ) دواجن و مصنعاتها مجهولة المصدر و مذبوحة خارج المجازر المرخصة و لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و تم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.