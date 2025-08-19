قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل حريق مقر مدينة نصر بالنادي الأهلي
وزير العدل يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم دمنهور الابتدائية.. صور
قبل انطلاق الجولة الثالثة.. ترتيب جدول الدوري المصري
انخفضت 10 جنيهات.. هبوط مفاجئ فى سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء
إكسترا نيوز: الاحتلال يفرض عراقيل في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
رئيس الأعلى للإعلام: هدفنا ضبط المشهد الرياضي ونبذ التعصب.. فيديو وصور
ترامب: أوكرانيا لن تكون جزءا من حلف الناتو
ترامب: ستكون هناك ضمانات لأوكرانيا لكن بعيدا عن الناتو
مفكر مغربي: صمود أهل غزة معجزة.. وما يحدث فى فلسطين عار على الإنسانية.. ويؤكد: إسرائيل تستخدم الذكاء الاصطناعي لق.تل الأبرياء
ترامب: من المحتمل أن بوتين لا يريد إبرام صفقة لإنهاء الحرب في أوكرانيا
ماذا قالت لورا راقصة الساحل الشمالي بعد القبض عليها؟
أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 19-8-2025 والقنوات الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الشرقية يتفقد أعمال القافلة الطبية بقرية بهنيا بمركز ديرب نجم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال القافلة الطبية المقامة بوحدة طب الأسرة بقرية بهنيا التابعة لمركز ديرب نجم، ونظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، على مدار يومي ١٨ و١٩ أغسطس الجاري.

وأكد المحافظ دعمه الكامل لجهود القوافل الطبية والعلاجية المجانية التي تُقدَّم للمواطنين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، مشيدًا بجهود القائمين على اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء في تنظيم تلك القوافل، بالتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري موجهاً الشكر والتقدير للأطقم الطبية وفرق التمريض والعاملين المشاركين في القافلة، معربًا عن سعادته بالإقبال الكبير من المواطنين للإستفادة من الخدمات الطبية المجانية.

وخلال جولته تفقد المحافظ عيادات القافلة الطبية والتي شملت تخصصات متنوعة (الرمد، العظام، الباطنة، الجلدية، الأطفال، والأنف والأذن والحنجرة) ، واطمأن على سير العمل بها، وكذلك الصيدلية للتأكد من صرف الأدوية والعلاج مجانًا، فضلًا عن متابعة تحويل بعض الحالات لمستشفيات جامعة الزقازيق لإجراء العمليات الجراحية.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين المترددين على القافلة، واستمع إلى مطالبهم، موجهًا رئيس مركز ديرب نجم بتلبية احتياجاتهم في حدود الإمكانات المتاحة.

كما حرص على إلتقاط الصور التذكارية مع كبار السن والأطفال، وسط إشادة من الأهالي بجهود الدولة في توفير الخدمات الطبية المجانية وتيسير الحصول عليها بالمدن والقرى.

وأشار المحافظ إلى أن هذه القوافل تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمتابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من خلال الدور الفعّال للجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجا.

من جانبه أوضح محمد مصطفى، عضو اللجنة الطبية العليا والإستغاثات برئاسة مجلس الوزراء والمشرف على القوافل الطبية بالمحافظة، أن القوافل تم تنظيمها بتوجيهات من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الطبية العليا والإستغاثات، وبالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، التي تستهدف نحو 5000 حالة من أهالي المحافظة في مختلف التخصصات الطبية خلال الفترة من ١٨ حتى ٢١ أغسطس الجاري.

وأضاف أن القافلة الطبية بقرية بهنيا نُظمت على مدار يومي الإثنين والثلاثاء (١٨ و١٩ أغسطس)، تم خلالها توقيع الكشف الطبي على ٥٥٨ حالة رمد ، وتحويل ٨١ حالة لإجراء عمليات جراحية بمستشفيات الجامعة بالمجان، فضلًا عن تسليم ٢٦٧ نظارة طبية وصرف الأدوية لـ ٢٤٥ حالة.

وأكد استمرار أعمال القافلة على مدار اليوم لتغطية جميع التخصصات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمستفيدين.

وأوضح عضو اللجنة الطبية العليا والأستغاثات برئاسة مجلس الوزراء والمشرف على القوافل الطبية بالمحافظة أنه سيتم تنظيم قافلة طبية مجانية أخرى بقرية هرية رزنة التابعة لمركز الزقازيق، يومي ٢٠ و٢١ أغسطس، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج مجانًا للمواطنين بمختلف التخصصات.

