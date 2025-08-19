محافظ الشرقية يتفقد أعمال القافلة الطبية بقرية بهنيا بمركز ديرب نجم

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال القافلة الطبية المقامة بوحدة طب الأسرة بقرية بهنيا التابعة لمركز ديرب نجم، ونظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، على مدار يومي ١٨ و١٩ أغسطس الجاري.

وأكد المحافظ دعمه الكامل لجهود القوافل الطبية والعلاجية المجانية التي تُقدَّم للمواطنين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، مشيدًا بجهود القائمين على اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء في تنظيم تلك القوافل، بالتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري موجهاً الشكر والتقدير للأطقم الطبية وفرق التمريض والعاملين المشاركين في القافلة، معربًا عن سعادته بالإقبال الكبير من المواطنين للإستفادة من الخدمات الطبية المجانية.

وخلال جولته تفقد المحافظ عيادات القافلة الطبية والتي شملت تخصصات متنوعة (الرمد، العظام، الباطنة، الجلدية، الأطفال، والأنف والأذن والحنجرة) ، واطمأن على سير العمل بها، وكذلك الصيدلية للتأكد من صرف الأدوية والعلاج مجانًا، فضلًا عن متابعة تحويل بعض الحالات لمستشفيات جامعة الزقازيق لإجراء العمليات الجراحية.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين المترددين على القافلة، واستمع إلى مطالبهم، موجهًا رئيس مركز ديرب نجم بتلبية احتياجاتهم في حدود الإمكانات المتاحة.

كما حرص على إلتقاط الصور التذكارية مع كبار السن والأطفال، وسط إشادة من الأهالي بجهود الدولة في توفير الخدمات الطبية المجانية وتيسير الحصول عليها بالمدن والقرى.

وأشار المحافظ إلى أن هذه القوافل تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمتابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من خلال الدور الفعّال للجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجا.

من جانبه أوضح محمد مصطفى، عضو اللجنة الطبية العليا والإستغاثات برئاسة مجلس الوزراء والمشرف على القوافل الطبية بالمحافظة، أن القوافل تم تنظيمها بتوجيهات من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الطبية العليا والإستغاثات، وبالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، التي تستهدف نحو 5000 حالة من أهالي المحافظة في مختلف التخصصات الطبية خلال الفترة من ١٨ حتى ٢١ أغسطس الجاري.

وأضاف أن القافلة الطبية بقرية بهنيا نُظمت على مدار يومي الإثنين والثلاثاء (١٨ و١٩ أغسطس)، تم خلالها توقيع الكشف الطبي على ٥٥٨ حالة رمد ، وتحويل ٨١ حالة لإجراء عمليات جراحية بمستشفيات الجامعة بالمجان، فضلًا عن تسليم ٢٦٧ نظارة طبية وصرف الأدوية لـ ٢٤٥ حالة.

وأكد استمرار أعمال القافلة على مدار اليوم لتغطية جميع التخصصات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمستفيدين.

وأوضح عضو اللجنة الطبية العليا والأستغاثات برئاسة مجلس الوزراء والمشرف على القوافل الطبية بالمحافظة أنه سيتم تنظيم قافلة طبية مجانية أخرى بقرية هرية رزنة التابعة لمركز الزقازيق، يومي ٢٠ و٢١ أغسطس، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج مجانًا للمواطنين بمختلف التخصصات.

