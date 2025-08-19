الشرقية .. إنطلاق ندوات توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالزقازيق

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية الإستراتيجية الوطنية للصحة والسكان 2030 والتي تعكسُ جوهر رؤية مصر نحو مستقبل صحي أكثر ازدهارا من خلال مبادئ ثابتة للعدالة والشفافية والشمولية والمساءلة، مشددا على أهمية المسئولية المشتركة مع كافة الجهات المنوطة في تنفيذ وإنجاح الإستراتيجية.

أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ ضرورة تطوير السياسات المتعلقة بالمقومات الأساسية للصحة العامة والإرتقاء بنمط الحياة الصحية والصحة الوقائية والتعزيز والتثقيف الصحي من أجل حياة صحية رفيعة ومجتمع راقٍ ووضع سياسات ناجحة لرعاية صحية ذات جودة عالية تعتمد على النتائج الصحية المرجوة وتطبيقها بحيث ينعم بها جميع المرضى على اختلاف شرائحهم.

وفي هذا الإطار أشارت ريهام رجب مديرة وحدة السكان بالديوان العام إلي قيام الوحدة بالتعاون مع مؤسسة بهية والإتحاد النوعي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ببدء تنفيذ أولى الندوات التوعوية بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى و مكتبة مصر العامة بالزقازيق عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى إستهدفت ٨٠ شخص ، بحضور الدكتورة هاجر أمين أخصائي جراحة بمستشفى بهية وتقى محمد رفعت مسؤلة علاقات عامة بالمستشفى ، وتوفيق حماد رئيس مجلس إدارة الإتحاد النوعى للجمعيات العاملة بمجال الإعاقة بالشرقية.

أضافت مديرة وحدة السكان بالديوان العام أنه خلال الندوة تم مناقشة التعريف بمرض سرطان الثدى وعلامات ظهوره وكيفية التعامل في حال ملاحظة أي تغير في شكل الثدي وطرق الكشف المبكر عن المرض وطرق الفحص الذاتي للسيدات لإكتشاف المرض مبكراً والتأكيد على ضرورة المتابعة الدورية للسيدات من سن ٣٥ سنة بمستشفى بهية لإكتشاف وجود المرض من عدمه مجاناً.