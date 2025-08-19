قافلة طبية بقرية منشأة رضوان تخدم 180 حالة مرضية بالشرقية .. صور

نظمت الجمعية العلمية للاتحاد المصري لطلاب صيدلة بالجامعة المصرية الروسية قافلة طبية شاملة بقرية منشأة رضوان التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار جهودها لخدمة القرى الأكثر احتياجًا وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين في المناطق الريفية.

شملت القافلة جميع الفحوصات الطبية والاستشارات وصرف الأدوية مجانًا، إلى جانب توفير خصومات على التحاليل الطبية بالتعاون مع معمل التحاليل المرافق، مما ساهم في تخفيف الأعباء المادية عن الأهالي.

وتمكنت القافلة من الكشف على 180 حالة مرضية في مختلف التخصصات، منها: 59 حالة باطنة، 46 حالة أطفال، 46 حالة عظام، 20 حالة قلب وأوعية دموية، و9 حالات نساء وتوليد.

وأعرب أهالي القرية عن سعادتهم بهذه المبادرة الطبية التي وصفوها بالمهمة والضرورية، مطالبين باستمرار تنظيم مثل هذه القوافل التي تلبي احتياجاتهم الصحية.