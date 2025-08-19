بيطري الشرقية.. ضبط طن و300 كجم لحوم مخالفة وأسماك منتهية الصلاحية

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن و الأسماك.

ومن جانبها قامت مديرية الطب البيطري برئاسة اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري ( إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم ) بالاشتراك مع الجهات المعنية ( مباحث التموين - شرطة البيئة و المسطحات المائية - الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية (قطاع جنوب الشرقية) - الرقابة الصحية - مجالس المدن) قامت بتنفيذ حملات تفتيشية بمركزي الحسينية و أولاد صقر.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير (١١) محضر مخالفة و ضبط ( طن و ٣٠٠ كجم) لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و أسماك رنجة و تم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.