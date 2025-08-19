تموين الشرقية تشن حملة تفتيشية مكبرة على محطات الوقود و المخابز بالحسينية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديرية الصحة، والطب البيطري، والجهات الرقابية، و رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

أوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل حملة مكبرة بالإشتراك مع مصلحة الدمغ و الموازين و إدارة تموين الحسينية، برئاسة المهندس أحمد القواشتى مدير عام التجارة الداخلية للمرور على الأنشطة والأسواق حيث أسفرت الحملة عن تحرير محاضر أرقام (١٨٢٧٩) ، (١٨٢٨٠) ، (١٨٢٨١) ، (١٨٢٨٤ ) جنح الحسينية لمحطات مواد بترولية لكشط وشطب وإستخدام مزيل بسجل ٢١بترول وتحرير محضر رقم (١٨٢٨٢) جنح الحسينية لمحطة مواد بترولية لعدم ممارسة النشاط.

كما تم تحرير محضر رقم (١٨٢٨٣) جنح محطة مواد بترولية عدم ممارسة النشاط والإمتناع عن تقديم سجلات المحطة لمأموري الضبط القضائي وتحرير محضر رقم (١٨٢٨٥) جنح الحسينية للإستيلاء على عدد ( ١٠) شكائر دقيق بلدي مدعم وبيعه بالسوق السوداء وتم تشميع (٩) طلمبات بنزين وسولار للتلاعب في رصاص الطلمبات.

وأكد وكيل وزارة التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، لحين عرضها على الجهات المختصة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.