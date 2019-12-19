زراعة قوقعة تعيد الأمل لأسرة الطفلة "أمل"..فيديو

استغاث والدا الطفلة ليلى بموقع صدى البلد لمساعدتهما على إجراء عملية زراعة قوقعة لابنتهما ليلى.



وأكدا أن اسرتهم فقيرة الحال من منطقة القناطر الخيرية ولا يتمنون من الحياة سوى أن يروا طفلتهم قادرة على السمع مثل باقى الاطفال.



يقول محمود مدكور والد الطفلة ليلى البالغة من العمر ٨ سنوات: انهم لاحظوا منذ صغرها عدم قدرتها على السمع مثل باقى الأطفال فى سنها، فلا تنتبه لأى مؤثر أو صوت بجوارها فبدأت رحلة العلاج مع الأطباء والمستشفيات الذين جمعوا كلهم على ضرورة زرع قوقعة لها.



توضح منى شلبى والده الطفلة " ليلى" أنها تعتمد على الموقع لتوصيل صوتها ومنحهم الأمل حتى تستطيع ابنتها السماع مرة أخرى.



وتؤكد أن الطفلة فرحت بمجرد معرفتها بوجود أمل لها فى العلاج خاصة وأن الأسرة حالها بسيط ولا يوجد مصدر دخل لإقامة العملية فالأب بدون عمل وحال الأسرة غير قادر على مصاريف العملية.



للتواصل مع الحالة : 01113961834



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360