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مرأة

لـ تنشيط الأعصاب وتفتيت الحصوات.. فوائد غير متوقعة لحمص الشام

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 04:01 م
حمص الشام
حمص الشام
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حياة عبد العزيز
حمص الشام واحد من المشروبات الساخنة الشهيرة في الشتاء، هو يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية للكبار والصغار، فتعرفي على طريقة تحضير حمض الشام وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي، وفوائده الصحية وفقًا لموقع "boldsky".

فوائد حمص الشام:

- علاج آلام المفاصل.
- تنشيط الأعصاب.
- تفتيت حصوات الكلى.
- تعزيز صحة القلب.
- يمنع تصلب الشرايين.
- الحماية من أمراض السرطان ولاسيما القولون.
- نمو جسم الرضع بطريقة صحية.

مقادير حمص الشام للشيف نجلاء الشرشابي:

حمص
ماء
شطة ناعمة
طماطم
بصل
ثوم
عصير ليمون
ملح
شرائح ليمون للتزيين

طريقة تحضير حمص الشام للشيف نجلاء الشرشابي:

* سلق الحمص فى الماء

* أضيفى الكمون الناعم والملح والشطة

* أضيفى البصل والثوم المفرومين والطماطم مقطعة أو صحيحة

* قدميه وزينيه بشرائح الليمون
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