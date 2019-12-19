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تعليم

محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يبحثان عددًا من الملفات المشتركة.. صور

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:43 م
محافظ كفر الشيخ ورئيس
محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يبحثان عددًا من الملفات المشتر
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محمود زيدان
استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، الدكتور عبدالرازق الدسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ؛ لبحث عدد من الملفات الخدمية والتنموية وسبل التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة لخدمة المجتمع، وذلك بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

قال المحافظ، إن جامعة كفرالشيخ استطاعت الوصول إلى مراتب علمية متقدمة على المستوى الدولي، وعليها آمال كبيرة في ربط علوم المستقبل بالتنمية المستدامة من أجل أبنائنا، لافتًا إلى أنها أصبحت مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا، لدورها الرائد في تنمية المجتمع.

وأضاف المحافظ ، أن الجامعة تمثل أمل ومستقبل الوطن كله، والتي تّعد جيل جديد لبناء الدولة الحديثة واستلام راية الوطن، فهم مستقبل مصر ويسعي دائمًا الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتجهيز هذا الجيل وتدريبه على جميع التخصصات العلمية من خلال الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للقيادة، من أنحاء الجمهورية، فهى جامعة مصغرة لبناء الدولة المصرية الحديثة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تتغير من العصر الورقي إلي العصر الرقمي والمميكن تحقيقًا لرؤية مصر 2030م، موضحًا أن الدولة تتعامل مع المعوقات والتحديات بإيجاد الحلول العاجلة لها بمشاركة الجامعات ونظام التعليم الجديد يُعِد جيلًا مبدعًا.

كما أكد نور الدين التعاون المستمر مع الجامعة في إيجاد الحلول للعديد من المشاكل، لافتًا أنه يقوم بجولاته الميدانية المفاجئة للمنشآت الخدمية بقرى ومدن المحافظة والاستماع إلى حلول المشاكل من المواطنين ونتصارح سويًا في المشكلات لإيجاد الحلول المناسبة لها والعمل بصدق وعزيمة وإصرار لخدمة المواطن.
محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يبحثان عددًا من الملفات المشتركة.. صور
محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يبحثان عددًا من الملفات المشتركة.. صور
محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يبحثان عددًا من الملفات المشتركة.. صور
محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يبحثان عددًا من الملفات المشتركة.. صور
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