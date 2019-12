الأكبر في الشرق الأوسط.. تعرف على خريطة مهرجان مدل بيست بالسعودية.. أكثر التجارب ابتكارًا وإبداعًا في الموسيقى الإلكترونية والفن والثقافة

السعودية تستضيف مهرجان مدل بيست الأكبر في الشرق الاوسط

أكثر من 70 من الديجيهات والفنانين والموسيقيين العالميين والمحليين والعرب

تواجد أكثر التجارب ابتكارًا وإبداعًا في مجالات الموسيقى الإلكترونية والفن والثقافة





وتنطلق الفعاليات، على مسارحه الخمسة وبحضور أكثر من 70 من الديجيهات والموسيقيين العالميين والمحليين والعرب.



وستبدأ عروض أكبر مسارح المهرجان مسرح THE BIG BEAST، عند الساعة 7:00 مساءً بالتوأم الموسيقي SIMI HAZE، ثم يلي ذلك عرض الدي جيه الإيطالي MARCO CAROLA، ثم ستكون هناك الساعة الخاصة بالدي جي الجنوب أفريقي BLACK COFFEE، كما ستليها فقرة B2B ستستمر لمدة ساعة كاملة، وتتوالى بعدها عروض RICK ROSS وSWIZZ BEATZ، وR3HAB، وTIËSTO، وMARTIN GARRIX.



أما عروض مسرح SAUDI BEAST المخصص للمواهب الموسيقية السعودية، فستبدأ عند الساعة 4:00 عصرًا مع دي جيه NAS-G، ثم GEHLEN، وJEME، وEL FUEGO، وK.LED، وMAJID، وأخيرًا الفرقة الشهيرة محليًا DISH DASH.



في حين سيشهد مسرح UNDERGROUND BEAST 1 تواجد العديد من الموسيقيين العالميين مع عدد من الموسيقيين المحليين، وهم N7، وVINYL MODE، وJAMIE JONES، وNICOLE MOUDABER، وPEGGY GOU، وSOLOMUN.



أما مسرح UNDERGROUND BEAST 2 الذي يدمج أيضًا بين الموسيقيين المحليين والعالميين، فستنطلق عروضه اليوم الخميس عند الساعة 4:00 عصرًا مع الدي جيه السعودي RIO، ثم SPCEBOI، وCARLO، وPRUNK، و ANMARZ، و BALOO.



وسيبدأ مسرح DOWN BEAST بعرض موسيقي للدي جي السعودية هتون إدريس، ويلي ذلك DON EDWARDO وMOSES، ثم فرقة الفارابي السعودية، وفرقة دكان المصرية، والعازفة المصرية بلقيس، وUSIF، وأخيرًا دي جيه NIGHTMARES ON WAX.



مبدعون يتطلعون إلى الشهرة والعالمية في مجال الـ DJ



ويقدم المهرجان، فرصة قيّمة وتجربة متميّزة للسعوديين لإطلاق إبداعاتهم الفنية، وإثبات قدراتهم، وتأكيد جدارتهم، وعرض مهاراتهم في فن الـ DJ هذا الفن العصري المتجدد، كنجوم بارزين ومشهورين في عالم الموسيقى الإلكترونية العالمية EDM.



ونجح العديد من الفنانين السعوديين في شق طريقهم بجدارة واقتدار في مجال الموسيقى الإلكترونية؛ هذا المجال الفني الرحب، والذي يتطلب موهبة فذة، ومهارات عالية لدمج الأغاني الإيقاعية مع بعضها البعض، بالإضافة إلى امتلاك الذوق الرفيع في انتقاء الأغاني، والقدرة على إعداد مزيج جميل بين الأغاني العربية والغربية، ومعرفة ضبط الصوت، وتوزيع الإيقاع، وتشجيع الجمهور للإبقاء على حماسهم، وإبهاجهم باختيار ما يتناسب مع أذواقهم وأعمارهم.



وأبدع في هذا الفن العديد من النماذج السعودية المميزة، مثل: عضو فريق مهرجان «ميدل بيست» دي جيه أحمد العماري "بالو"، والثنائي السعودي المبدع "دِش داش". كما تضم قائمة المبدعين السعوديين عمر باسعد، و"فاينل مود"، و"أنمار"، وغيرهم الكثير.



ويتطلع المبدعون السعوديون في الموسيقى الإلكترونية أن يكون مهرجان «مدل بيست» محطة بارزة في مسيرة حياتهم الفنية، ومنصة متميّزة تقدم لهم التجارب والخبرات والتواصل مع أشهر النجوم العالميين، لمساعدتهم على التألق والإبداع، والوصول إلى الشهرة والعالمية لهذه المواهب السعودية.



موقع إلكتروني للاطلاع على آخر التحديثات



أطلق المهرجان موقعه الإلكتروني MDLBeast.com، والذي يوفر لزواره كل المعلومات الخاصة بالمهرجان، وذلك عبر أقسام متنوعة تشمل كل الفعاليات.



ويتميز موقع مهرجان "مدل بيست" الإلكتروني بسهولة الاستخدام، حيث تبرز في واجهة الموقع الأولى 7 قوائم، كلها تحمل معلومات لزوار المهرجان، تشمل برامج الفعاليات اليومية في المسارح الخمسة المتواجدة فيه، إضافة إلى أنه بإمكان الزوار من خارج المملكة الاطلاع على طريقة الحصول على التأشيرة السياحية من خلال المعلومات التي يقدمها الموقع، وأيضًا الروابط التي يوفرها للمستخدمين، لتسهيل عملية الحصول على التأشيرة وزيارة المهرجان والاستمتاع به.

تترقب العاصمة الرياض بشغف واهتمام كبير انطلاقة مهرجان «ميدل بيست»، الذي يُعد أكبر حدث موسيقي وفني وثقافي من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر تجمع للديجيهات النجوم في العالم الذي سيلتقون في منتجع درة الرياض، اليوم الخميس، وحتى 21 ديسمبر الجاري، وذلك بمشاركة أكثر من 70 من الديجيهات والفنانين والموسيقيين العالميين والمحليين والعرب.وستعيش الرياض على مدى ثلاثة أيام مع مهرجان «مدل بيست» أجمل لياليها الموسيقية والفنية والثقافية التي يجتمع فيها عمالقة الموسيقى الإلكترونية EDM من مختلف دول العالم على مساحة تقدر بأكثر من مليون متر مربع، ليقدموا ليالي موسيقية وغنائية وفنية ساهرة على خمسة مسارح.وسيقدم الديجيهات والفنانون أحلى عروض موسيقى الـ "هاوس" والـ "ترانس"، والـ "تكنو"، وغيرها من الفنون العصرية والعروض الإبداعية الضخمة في هذا الحدث الكبير الذي ينطلق لأول مرة في العالم من الرياض، ليصل في المستقبل إلى بقية دول المنطقة والعالم.وأكملت كافة الجهات المنظمة لمهرجان «مدل بيست» جميع استعداداتها وتجهيزاتها المتكاملة لتقديم تجربة فنية جديدة ومبتكرة تتيح للزوار الاستمتاع بمؤثرات سمعية وبصرية فريدة، وتصاميم حديثة في مختلف المسارح، وتقنيات إضاءة وليزر مبهرة، وأنظمة صوت جاذبة، والعروض ثلاثية الأبعاد D3، وذلك لإضفاء مزيد من المتعة والتميّز والإثارة لرواد المهرجان.ويشرف على تنظيم المهرجان فريق عمل تنفيذي يضم نخبة من الكفاءات الوطنية المتميّزة، والأسماء العالمية البارزة في مجال الإخراج والإنتاج وتصميم المسارح. ويعمل هذا الفريق ليلًا ونهارًا بتناغم متميّز وانسجام تام، لإخراج هذا المهرجان بصورة مثالية ومشرفة تليق بالمكانة البارزة للمملكة.ويتميّز مهرجان «مدل بيست» بتوفير أكثر التجارب ابتكارًا وإبداعًا في مجالات الموسيقى الإلكترونية والفن والثقافة وتقديم فعاليات متنوعة تلبي رغبات مختلف الأذواق وتحقق تطلعاتهم في الاستمتاع بألحان موسيقية خاصة، بالإضافة إلى توفير تشكيلة غنية وقائمة واسعة من ألذ وأشهى الأطباق ذات المستوى العالمي في مكان واحد.وتترقب الأوساط الفنية السعودية باهتمام متزايد الدور المهم الذي يقوم به مهرجان «مدل بيست» في اكتشاف المبدعين والموهوبين السعوديين في مجالات الموسيقى والفن والثقافة، ومساعدتهم على إطلاق إبداعاتهم الفنية، وعرض مهاراتهم أمام الجمهور لنقلهم إلى رحاب العالمية، فضلًا عن دور المهرجان في تقديم فرصة قيّمة للمواهب السعودية للتواصل والتفاعل مع أشهر الفنانين العالميين، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الرائدة في مختلف المجالات الفنية، ودمج المواهب العالمية والوطنية، لإعداد جيل متميّز من المبدعين السعوديين في مجال الموسيقى والفن.