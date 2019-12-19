كيد الزعماء.. بوريس جونسون يستفز كوربين بهذه الطريقة.. فيديو

أظهر مقطع فيديو، زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين، وهو يتحلى بنوع من الصمت الممزوج بالغضب، وذلك خلال اضطراره للسير بجانب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي استفزه بطريقة مباشرة.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تحمل كوربين، دقائق من المشي بجانب بوريس جونسون، لسماع خطاب الملكة إليزابيث الثانية، حيث أخذ الأخير يبتسم وينظر إلى الأول بضحك، وذلك بعد ما يقرب من أسبوع عقب فوز حزب المحافظين الساحق في الانتخابات العامة.



وبدا كوربين يفتقر إلى الضحك والابتسام فيما ظهر جونسون مبتسما بشدة.



وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تلقى التكليف الملكي بتشكيل حكومة جديدة الجمعة الماضي، فور إعلان فوز حزبه المحافظين بأغلبية مريحة من مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية.



وتجاوز فوز جونسون وحزبه بهامش أغلبية يبلغ 80 مقعدًا أحلام رئيس الوزراء البريطاني، فهو لم يحقق نصرًا انتخابيًا ساحقًا فحسب، وإنما ألحق هزيمة مدوية بمنافسه الرئيسي جيريمي كوربن زعيم حزب العمال، الأمر الذي سيسهل عليه مهمة تمرير خططه للخروج من الاتحاد الأوروبي في البرلمان.



