AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كيد الزعماء.. بوريس جونسون يستفز كوربين بهذه الطريقة.. فيديو

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:32 م
جيريمي كوربين وبوريس
جيريمي كوربين وبوريس جونسون
Advertisements
شيماء مصطفى
أظهر مقطع فيديو، زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين، وهو يتحلى بنوع من الصمت الممزوج بالغضب، وذلك خلال اضطراره للسير بجانب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي استفزه بطريقة مباشرة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تحمل كوربين، دقائق من المشي بجانب بوريس جونسون، لسماع خطاب الملكة إليزابيث الثانية، حيث أخذ الأخير يبتسم وينظر إلى الأول بضحك، وذلك بعد ما يقرب من أسبوع عقب فوز حزب المحافظين الساحق في الانتخابات العامة.

وبدا كوربين يفتقر إلى الضحك والابتسام فيما ظهر جونسون مبتسما بشدة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تلقى التكليف الملكي بتشكيل حكومة جديدة الجمعة الماضي، فور إعلان فوز حزبه المحافظين بأغلبية مريحة من مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية.

وتجاوز فوز جونسون وحزبه بهامش أغلبية يبلغ 80 مقعدًا أحلام رئيس الوزراء البريطاني، فهو لم يحقق نصرًا انتخابيًا ساحقًا فحسب، وإنما ألحق هزيمة مدوية بمنافسه الرئيسي جيريمي كوربن زعيم حزب العمال، الأمر الذي سيسهل عليه مهمة تمرير خططه للخروج من الاتحاد الأوروبي في البرلمان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من الفائز.. بوريس جونسون Vs كوربين في أول مناظرة من العيار الثقيل

استطلاع رأي يتوقع فوز حزب بوريس جونسون في الانتخابات المقبلة

من داخل حزبه.. نواب يوجهون صفعة لـ جيريمي كوربين قبل الانتخابات

قبل ساعات من انتخابات بريطانيا المصيرية.. استطلاع رأي يتوقع فوز حزب بوريس جونسون بأغلبية.. رئيس الوزراء يخشى شبح البرلمان المعلق.. ونواب من حزب العمال يوجهون صفعة قوية لـ جيريمي كوربين

الأهم منذ عقود.. بريطانيا تشهد إقبالا كثيفا للتصويت على الانتخابات.. جونسون يصطحب كلبه المدلل في أصعب يوم بحياته.. وحملة جيريمي كوربين تناشد النجوم لدعم حزب العمال

بعد الفوز.. رئيس الوزراء البريطاني: سنغادر الاتحاد الأوروبي نهاية يناير

ترشيحاتنا

أضرار شرب الكمون على الريق .. يصيب بسرطان الكبد

قناة النهار: ايمان عبد المنعم لا تعمل بالشبكة ولن تظهر على شاشتنا

مغالاة وتعنت.. مقبل على الزواج: والد عروسة قال لي بنتي معاها Iphone

غياب شيكا وجمعة والسعيد.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة

يناير أكثرها برودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 3 شهور شتاء تبدأ السبت

إثيوبيا تلجأ إلى السعودية | تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرادت استعراض خاتم خطوبتها عبر الإنترنت فواجهت موجة سخرية.. والسبب؟

تصرف مؤثر من مسافر على متن طائرة لتحقيق حلم سيدة مسنة.. شاهد ما فعل

سيات SEAT ترفع سعر السيارة ليون 11 ألف جنيه .. تفاصيل