بكمادات ليلية .. وصفة طبيعية لتقوية النظر وعلاج التهابات العين

يعاني الكثير من ضعف النظر والذي يأتي نتيجة العمل والجلوس أمام الحاسبات والقراءة أمام شاشات المحمول والتليفزيون، وقد يلجأ الكثيرون إلي العدسات اللاصقة أو عمليات الليزك.





وقدم المعالج بالطب البديل محمد العلايلي بعض الأعشاب الطبيعية التي تعمل علي تقوية النظر وهي:



الشمر

– يتم استخدام الشمر كأحد أعشاب لتقوية النظر للقضاء على دموع والتهابات العين

– يساعد الشمر في علاج مشكلة إعتام عدسة العين والغلوكوما

– يمكنك استخدام الشمر كغسول للعين أو مشروب ساخن



الزعفران

– يشتهر الزعفران فى تحسين النظر والتقليل من عتامة العين والحماية من فقد النظر بسبب التقدم في العمر لذلك يجب وضع الزعفران في أهم قوائم اعشاب لتقوية النظر.

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شاي أخضر

– يعالج الشاي الأخضر الهالات السوداء وانتفاخ العين عن طريق وضع أكياس من الشاي الأخضر المبلولة بالماء البارد على عينك لتقليل الورم والسوائل الموجودة حول عينيك وتحسين نظرك.



– يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة والكافين الذي يساعد على تقليص الأوعية الدموية المتسببة في ورم العين



البابونج

– انقع كيس من البابونج أو ملعقتين من أوراق البابونج في كوب ماء مغلي لعشر دقائق واستخدمها كمادة للعين بعد ان تبرد قليلًا.