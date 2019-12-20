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محافظات

جهاز أسوان الجديدة يطرح 19 محلا وصيدليتين للبيع بمزاد علني

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 12:07 ص
جهاز أسوان الجديدة
جهاز أسوان الجديدة يطرح 19 محلا وصيدليتين للبيع بمزاد علنى
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شاذلى عبد الفتاح
نظم جهاز مدينة أسوان الجديدة جلسة مزاد علنية لطرح 19 محلًا تجاريًا وصيدليتين للبيع بالمدينة ، وتراوح سعر المتر الواحد ما بين ٢٦ ألف جنيه كحد أدنى إلى ٣٥ ألف جنيه كحد أقصى.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة أن المساحات تتراوح ما بين 19 إلى 34 م2 وذلك بالمراكز التجارية المصغرة نموذج (3) بمختلف مناطق المدينة .

وأضاف أن شروط المزاد كانت تتطلب سحب كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز المدينة نظير سداد مبلغ 500 جنيه لكل محل أو صيدلية أو وحدة، وسداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25 ألف جنيه لكل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد .

وأشار إلى أنه يتم استكمال سداد نسبة 10% + 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد، وسداد 5% من القيمة الإجمالية وديعة صيانة خلال شهر من الترسية وقبل الاستلام للمحلات الكائنة بمنطقة الإسكان الاجتماعي فقط.

وأوضح "رشاد"، أن باقى المبلغ وقدره 90% يجرى سداده بإحدى الطريقتين: الأولى هى استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد .

وتابع أن الطريقة الثانية للسداد يتم فيها سداد أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات مضافًا إليها فائدة البنك المركزي وقت السداد، بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل + 2%، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة باسم الجهاز بقيمة الأقساط والفوائد قبل الاستلام، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.
جهاز أسوان الجديدة يطرح 19 محلا وصيدليتين للبيع بمزاد علني
جهاز أسوان الجديدة يطرح 19 محلا وصيدليتين للبيع بمزاد علني
جهاز أسوان الجديدة يطرح 19 محلا وصيدليتين للبيع بمزاد علني
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