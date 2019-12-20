الغضبان يشهد حفل فرقة بورسعيد للموسيقى العربية

شهد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، مساء أمس، فعاليات حفل فرقة بورسعيد للموسيقى العربية والإنشاد الدينى بقيادة الفنان رجب الشاذلى، والتي أقيمت بالمركز الثقافي ضمن احتفالات ٢٣ ديسمبر ببورسعيد وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وتحت إشراف الدكتورة جيهان المالكي مدير مديرية الثقافة ومحمد الدسوقي المستشار الثقافي للمحافظة.



وشهدت فعاليات الحفل، إلقاء باقة من الأغاني الوطنية و الدينية، احتفالا بعيد بورسعيد القومي والذي يعبر عن مناسبة تاريخية عظيمة فى تاريخ البلاد، حيث عبر اللواء عادل الغضبان عن سعادته بهذا الحفل الموسيقى الرائع الذى يجسد المعانى الفنية المعبرة عن حب الوطن والتضحية من أجله إلى جانب تخليد الذكرى العظيمة لعيد بورسعيد القومي.



وأوضح الغضبان، أن محافظة بورسعيد محافظة ذات أصول تاريخية عريقة شهدت العديد من الفترات التاريخية الصعبة واستطاعت أن تمر بها بسلام و تحرر أراضيها بأيدى أبنائها المخلصين، والذين لابد وأن يساهموا فى استكمال التنمية والحضارة على أرض المحافظة، بالمشاركة فى خطة التنمية الشاملة التى تشهدها المرحلة من خلال الوعي الاجتماعي، ومواجهة أى محاولات لتخريب الأفكار، والإخلاص والاجتهاد فى العمل، لتحقيق أفضل مستوى لحياة المواطنين والارتقاء بالبلاد إلى أعلى المراتب.