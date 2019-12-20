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فن

لطيفة تشارك جمهورها بتكريمها كأفضل مطربة لعام 2019.. شاهد

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:18 ص
لطيفه
لطيفه
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مصطفى كرم
شاركت الفنانه التونسية لطيفة جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام اثناء تكريمها من مهرجان فن آت النيل الفضائية المتخصصة علي مجمل اعمالها في عام 201‪9.

وظهرت لطيفة بإطلالة انيقة اثناء التكريم و جهت الشكر خلال تسلمها الجائزة لجمهورها وللشعب المصري علي دعمها في مسيرته الفنية.

ولقي الفيديو ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "الف مبروووووك ابنة الخضراء" و "الف مبروووووك وتستاهل كل الجوائز" و " من نجاح لنجاح يارب".

يذكر أن الفنانة التونسية لطيفة اعلنت عن تحضيرها لأغنية جديدة لها بالاشتراك مع الملحن مدين وكلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر.

كانت آخر ألبومات لطيفة ألبوم "فريش" الذى أصدرته فى عام 2017، أما بالنسبة للأغانى هى أغنية "أمى" التى لاقت استحسان الجماهير وهى من كلمات: أحمد سامي ورامي جمال الدين، ومن ألحان وتوزيع: إسلام صبري
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