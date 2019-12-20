بفستان أحمر قصير.. دنيا سمير غانم تتألق بإطلالة ساحرة

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بـstories جديدة لها خلال مشاركتها فى إحدى المناسبات.





وتألقت دنيا سمير غانم فى الحفل بإطلالة ساحرة من اختيار الاستايلست يمنى مصطفى، حيث ارتدت فستان أحمر قصير وذا أكمام طويلة حمل توقيعnaja saade، ويتسم التصميم بأنه لا يحمل أى نقوشات فجمع بين البساطة و الأناقة.



