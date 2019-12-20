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مرأة

بفستان أحمر قصير.. دنيا سمير غانم تتألق بإطلالة ساحرة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:00 ص
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بـstories جديدة لها خلال مشاركتها فى إحدى المناسبات.

وتألقت دنيا سمير غانم فى الحفل بإطلالة ساحرة من اختيار الاستايلست يمنى مصطفى، حيث ارتدت فستان أحمر قصير وذا أكمام طويلة حمل توقيعnaja saade، ويتسم التصميم بأنه لا يحمل أى نقوشات فجمع بين البساطة و الأناقة.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت دنيا سمير غانم على تسريحة شعر من أنامل المصفف هيثم دهب، فيما وضعت لها خبيرة التجميل Dina Dimitry مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة.
بفستان أحمر قصير.. دنيا سمير غانم تتألق بإطلالة ساحرة
بفستان أحمر قصير.. دنيا سمير غانم تتألق بإطلالة ساحرة
بفستان أحمر قصير.. دنيا سمير غانم تتألق بإطلالة ساحرة
بفستان أحمر قصير.. دنيا سمير غانم تتألق بإطلالة ساحرة
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