تعرف على المدينة الأكثر تلوثا للهواء في المملكة المتحدة

تزداد نسب التلوث في مدن العالم يوما بعد يوم، الأمر الذي قد يساهم في زيادة الاحتباس الحراري، وحتى الدول المتقدمة غير حريصة على انخفاض نسب التلوث.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل تم الكشف عن المدن البريطانية الأكثر تلوثًا بالنسبة لحجمها، وقارن باحثون من جامعة برمنجهام مستويات التلوث المروري في 146 مكانًا في إنجلترا واسكتلندا وويلز.





ورصد العلماء أن لوتون في بيدفوردشير هي المدينة الأكثر تلوثا بالمملكة المتحدة وتحتوي على أعلى تركيز لغازات أكسيد النيتروجين الناتجة من دخان العوادم نسبة إلى حجمها وحركة المرور والسكان.





أما المدن البريطانية الـ 10 الأكثر سوءا فهم، كرولي، وليمينجتون سبا، وكارديف، وكوفنتري، وستيفيدج، وتامورث، ووستر، وأوكسفورد، وبرادفورد، أما لندن فهي تحتل الصدارة كالمدينة الأكثر تلوثا بالمملكة المتحدة والتي تعاني لندن من أكبر نسبة تلوث إجمالية.





وأظهرت بيانات أن لندن تنتج 33246 طنا من أكاسيد النيتروجين سنويا، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف التلوث في برمنجهام المدينة الثانية في الأكثر تلوثا.



