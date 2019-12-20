حولت رأسها لشجرة.. فتاة تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة

قررت مراهقة بريطانية الاحتفال بعيد رأس السنة "الكريسماس" على طريقتها الخاصة، فبدلا من شراء شجرة للاحتفال حولت رأسها بتسريحة غريبة إلى شجرة شبيهة بأعياد الميلاد.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فقد حولت بوبي لي (13 عاما) رأسها لشجرة عيد الميلاد وجعلته هرمي الشكل ومدبب ، ولم تكتف بهذا بل زينته أيضا بأضواء صغيرة.





تخرج بوبي بهذا الشكل دون الشعور بإحراج وتذهب إلى المدرسة أو الكنيسة، ونفذ لها طلبها الغريب بتسريحة الشعر الموسمية، صالون للشعر في ويثينشاوي بجنوب مانشستر.





ولتحقيق هذا المظهر يوجد زجاجة مياه فارغة أسفل شعرها لتعطي هذا المظهر غير العادي مع الأضواء المبهجة، ولكن سعادة بوبي بشكلها الجديد لم تكتمل حين رفضت المدرسة دخولها.



