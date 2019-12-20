جمالها سر تغيير السيناريو.. من هي كلودين أوجيه أول ممثلة شاركت في جيمس بوند

مشوار فني طويل كان أبرز ما قدمت خلاله هو دورها في سلسلة أفلام جيمس بوند كأول ممثلة تشارك في هذه السلسلة العالمية، إنها الفنانة الفرنسية كلودين أوجيه، التي توفيت أمس عن عمر يناهز 78 عاما في منزلها بباريس.



ولدت كلودن في 26 أبريل عام 1941، في العاصمة الفرنسية باريس، والتحقت بسانت جوان، ثم انضمت إلى كلية آرك، ظهرت موهبتها في التمثيل والاستعراض منذ سن صغير، وكانت جميلة لدرجة أن كل رجل رآها وقع في حبها، حين أتمت كلودين عامها الـ 18 جسدت اول دور لها كراقصة في فيلم يتناول عهد أورفيوس من إنتاج عام 1960.





في العام نفسه رآها الكاتب والمخرج بيبر جاسبارد هوي الذي كان عمره حينها 43 عاما، وعبر لها عن حبه وتزوجا في نفس العام، لم تكن كلودين تحبه كما أحبها فقد استخدمته كوسيلة للشهرة السريعة، حيث رشحها للمشاركة في عدد من الأدوار السينمائية ورغم أنها كانت أدوارا ثانوية إلا أنها سببا في الشهرة التي وصلت لها فيما بعد.



رشحها بيبر التي سرعان ما انفصلت عنه، لتؤدي دور بطولة في عام 1963 وكان فيلم "آلهة الانتقام"، وفي عام 1966 شاركت في بطولة فيلم عن الحرب العالمية الثانية، ولكن دورها الأشهر كان مشاركتها في فيلم جيمس بوند.



فيلم "Thunderball" وهو فيلم جاسوسية من إنتاج عام 1965، ولهذا الفيلم قصة غريبة فقد كتبت قصة الفيلم على أساس أن البطلة دومينو إيطالية، وتدور الأحداث على هذا الأساس، ولكن عندما رآها الكاتب والمنتج كيفن مكلوري قال أنها الأكثر ملائمة لأداء الدور، فخضعت لتجربة أداء نالت إعجاب الجميع لدرجة أن المنتجين أوصوا بإعادة كتابة هذا الفيلم وتحويل البطلة من إيطالية إلى فرنسية.



تلقت كلودين دروسا لإتقان اللغة الإنجليزية وكانت تتحدث بها بالفعل لكن في النهاية فضلوا أن تكون طريقة نطقها تكون بالطريقة الفرنسية، وقالوا أن هذا سيثري دورها كدومينو، ولعبت دور البطولة أيضا في فيلم بعنوان "الطريق إلى لبنان" إنتاج عام 1966.



تزوجت النجمة الفرنسية مجددا من رجل الأعمال البريطاني بيتر برنت في الثمانينات، وأنجبا طفل واحد وهي جيسيكا كلودين برنت في عام 1991، وتوفي برنت في أغسطس 2008.

