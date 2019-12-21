قبل إرساله للبرلمان.. برلماني يكشف ملامح تعديل قانون الرياضة

قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش مشروع تعديل قانون الرياضة خلال اجتماعاتها المقبل، وذلك عقب إعلان الحكومة قرب انتهائها من التعديلات وإرسال مشروع القانون للبرلمان.



وأوضح البطيخي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التعديلات ستركز على دور وزارة الشباب في الجمعيات العمومية ولوائح الأندية ومراكز التسوية والتحكيم الرياضي بما يضمن ان يكون جهة مستقلة بعيدا عن التأثير من أي جهة لتحقيق العدالة، بجانب تفعيل النشاط الرياضي في المدارس والجامعات.



وتابع النائب، أن التعديلات ستشمل أيضا مجال الاستثمار الرياضي بما يتيح له تحقيق الهدف المرجو منه مع ضمان ان الرياضة حق دستوري كفل ممارسته لجميع أفراد المجتمع، فضلا عن التأكيد على أن العنصر البشري هو قوام الرياضة؛ لذا بد من توفير كافة الحقوق لجميع العاملين في المجال بما يضمن لهم التأمين والرعاية الصحية.