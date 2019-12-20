تباع يشنق نفسه داخل سيارة إحدى شركات الملابس العالمية بالجيزة

أنهى تباع حياته شنقا داخل صندوق سيارة نصف نقل تابعة لشركة ملابس عالمية، بمنطقة أبوالنمرس.





تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بالعثور على جثة تباع مقيم أبو النمرس داخل صندوق سيارة نصف نقل تابعة لشركة ملابس عالمية حال ركنها بمخزن الشركة بقرية شبرامنت، وعلى الفور أمر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة كشف الملابسات.





وتبين من التحريات التى أجريت برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، ان سائق السيارة وبرفقته المندوب أكدوا أنهم كانوا في طريقهم لعودة الى الشركة من الإسكندرية وحال فتحهم صندوق السيارة عثروا على جثة المتوفى مشنوقا بالكوفية.





وبسؤال شقيق المتوفى قرر أن شقيقه يعاني من حالة نفسية سيئة ولم يتهم أحد.



